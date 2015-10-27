به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از طرح حمایت از ترجمه کتاب‌های فارسی به زبان‌های دیگر(TOP) صبح امروز در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در این مراسم، غلامعلی حداد عادل با اشاره به اقدام قابل توجه و پسندیده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپردن امر ترجمه به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: با وجود اینکه ۱۰ سال از این اتفاق می‌گذرد، ما هنوز شاهد یک موج و جریان پیرامون این مسئله نبوده‌ایم که شاید یک دلیلش مشکلات مالی و بودجه بوده است، اما امروز خوشحالیم که سازمان با طرحی نو می‌خواهد در این فضا تحرکی ایجاد کند.

حداد عادل در ادامه با اشاره به اینکه بهتر است به جای ترجمه معکوس، از عبارت ترجمه زین‌سو استفاده شود، گفت: قطع نظر از منافع استکباری غرب برای سرکوب انقلاب‌های مردمی و اصیل به واسطه نفوذ فرهنگی، باید بدانیم که ۴۰۰ سال است که در اروپا تصوراتی نسبت به دین و حکومت دینی شکل گرفته است که از دوران قرون وسطی سرچشمه می‌گیرند، بر این اساس وقتی می‌گویند در ایران انقلاب اسلامی رخ داده، ذهن آنها به یاد همان دستگاهی می‌افتد که در قرون وسطی تجربه‌اش کرده‌اند و انقلاب دینی را بازگشت به ۶۰۰ سال قبل می‌دانند. در این فضا ما وظیفه داریم باورها، مبانی و اصول خود را منتقل کنیم. ما ابتدا باید حرفمان را به گوش جهان برسانیم و بعد انتظار داوری درست داشته باشیم.

وی ادامه داد: در بحث ترجمه، موضوع انتخاب کتاب برای ترجمه امری دقیق است که نیازمند آیین‌نامه‌ای مشخص است و حتما باید برای این کار اشخاص متخصص نظر بدهند، چون که هر کتابی برای ترجمه مناسب نیست و هر ترجمه‌ای برای یک محیط خاص نباید انجام شود.

حداد افزود: ترجمه باید علی‌القاعده از زبان غیر به زبان مادری انجام شود، به عبارت دیگر مترجم باید متن را از زبان دوم خودش به زبان مادری‌اش ترجمه کند، به همین خاطر بر این باورم که برای توسعه امر ترجمه باید روی آموزش زبان فارسی به خارجیان تاکید کنیم.

وی با برشمردن بخشی از تجربه سال‌های گذشته در ترجمه دانشنامه جهان اسلام به زبان عربی، گفت: نباید ترجمه را تنها به زبان انگلیسی خلاصه کرد و دنیا را فقط اروپا بدانیم، در کنار آن مسئله توزیع به اندازه تولید کتاب اهمیت دارد و باید برای توزیع آثار ترجمه شده نیز طرحی داشت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پایان از دستگاه‌های ذیربط در امر ترجمه خواست تا دستگاه‌های داخلی که نیاز به استفاده از متون ترجمه شده دارند را به سمت بهره‌وری از تولیدات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قالب این طرح هدایت کنند.