به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله اسدالله ایمانی در دیدار با مدیران راه و حمل‌ونقل استان فارس با انتقاد از نداشتن سرعت مناسب در ساخت آزادراه شیراز به اصفهان تأکید کرد: پیشرفت اجرای آزادراه با شرایط امروز لاک‌پشتی است و با این حرکت آرام به‌جایی نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: قرار بود این آزادراه در سال ۹۴ به اتمام برسد حال می‌گویید سال ۹۶ اما با این روش حرکتی تا سال ۱۴۰۰ هم به نتیجه نخواهید رسید.

امام‌جمعه شیراز با اشاره به اینکه باید نگران وضعیت پروژه‌های تأثیرگذار استان بود، گفت: من نگرانم زیرا باید این موارد را گوشزد کنم تا وضعیت سامان پیدا کند و تا زمانی که انگیزه نداشته باشیم نمی‌توانیم این‌گونه فعالیت‌ها را سرعت ببخشیم.

آیت‌الله ایمانی تأکید کرد: پیدا کردن سرمایه‌گذار وظیفه من نیست اما خود من سرمایه‌گذار معرفی کردم که بنا به دلایلی قبول شد اما حال که همه حضور دارند اعلام می‌کنم با توجه به شرایط استان باید تمامی برنامه‌ریزی‌ها بر اساس توسعه گردشگری باشد.

وی بابیان اینکه امروز تنها راه نجات فارس از بیکاری، توسعه گردشگری است، گفت: از اینکه در فرودگاه لار شرایط برای صدور ویزا در کمترین زمان ممکن فراهم‌شده خوشحال هستم اما بازهم جای کار وجود دارد که چنان وضعیتی ایجاد شود که گردشگران صبحانه را در کشور خود و نهار را در فارس میل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس یادآور شد: سال ۵۷ که تنها ۳.۵ درصد راه‌های کشور در استان فارس بود موضوع ساخت آزادراه مطرح شد اما متأسفانه همچنان مردم گرفتار این موضوع هستند.

آیت‌الله ایمانی افزود: فارس جاذبه‌های علمی، گردشگری، تاریخی و زیارتی بسیار مهمی دارد بنابراین باید از این فرصت‌های بزرگ به‌خوبی استفاده کرد که تنها راه موفقیت در این مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و راه‌های استان فارس است.

وی با اشاره به اینکه همچنان برخی از نمایندگان استان فارس من را به دلیل تائید قطار مخاطب قرار می‌دهند، گفت: زمان افتتاح قطار شیراز به اصفهان که من سوار شدم تا ایستگاه اقلید بسیاری از نمایندگان اعتراض کردند که این قطار آماده نیست اما من به دلیل اینکه آرزوی چندین ساله مردم برآورده شده بود سوار شدم و تا امروز هم این نمایندگان من را مخاطب قرار می‌دهند که این قطار هنوز آماده نشده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه معاون گردشگری استانداری فارس نیز گفت: مشهد، قم و شیراز به‌عنوان سه حرم اهل‌بیت(ع) دارای معاونت گردشگری هستند و خوشبختانه پس از سخنان چند هفته پیش من این معاونت معرفی شد.

آیت‌الله ایمانی افزود: باید مراقب بود که معرفی این معاونت دکور نباشد بلکه این معاونت باید برای توسعه گردشگری استان فارس برنامه‌ریزی کامل داشته باشد و در مرحله اول شناخت لازم و کافی را نیز داشته باشد.