مراسم گرامیداشت شهید مدافع حرم زینب (س) در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهید مهدی علی دوست از مدافعان حرم حضرت زینب کبری (س) در سوریه بود که دو هفته پیش در نبرد حق علیه باطل و در مقابله با تروریست های صهیونیستی تکفیری برای جلوگیری از آسیب به حرم پیام رسان واقعه کربلا، به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم گرامیداشت این شهید مدافع حرم که زادگاه وی حومه شهرستان بستان آباد در آذربایجان شرقی است، امروز (سه شنبه) از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ با حضور خانواده وی در مسجد بقیة الله الاعظم (ع) واقع در آخر خیابان شهید منتظری و شهرک شهید تجلایی برگزار می شود.

گفتنی است آذربایجان شرقی تاکنون هشت تن از فرزندان برومند خود را به عنوان شهدای مدافع حرم در راه سیانت از آستان متبرک ائمه معصومین (ع) در مناطق فعالیت گروه های تروریستی صهیونیستی تکفیری تقدیم اسلام کرده است.