به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در حاشیه دیدار با مشاور سابق رئیس جمهور روسیه در امور امنیتی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جزئیات دیدار خود با وی، اظهار داشت: در گفتوگو با یکدیگر این توافق را داشتیم که موضوع مبارزه با مواد مخدر یک موضوع مجرد نیست بلکه با تروریسم اتصال ارگانیک دارد و بخش عمده هزینههای مالی تروریستها از طریق مواد مخدر تامین میشود.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص ادامه داد: معتقدم که مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروریسم نیز محسوب میشود و به چنین مبارزهای نمیتوان مجرد نگاه کرد.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که با آن اتفاق نظر داشتیم این بود که حضور آمریکا در منطقه به بهانه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ارتباط دارد و از زمانی که در این کشور حضور دارند مواد مخدر در آنجا به شدت رونق پیدا کرده است و به عبارت دیگری حضور آمریکاییها در افغانستان باعث تشدید تولید مواد مخدر شده است.
ولایتی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در خصوص تایید مشروط برجام، گفت: مسئله هستهای و توافق برجام برای جمهوری اسلامی یک مسئله مهم و بسیار حیاتی و استراتژیک محسوب میشود.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص تصریح کرد: مقام معظم رهبری در هر جا که احساس کنند که باید حضور پیدا کنند و راهنماییهای لازم و راهبردی را به مجریان عرضه کنند این کار را خواهند کرد و آنچه که در نامه اخیر معظمله شاهد آن بودیم، ایشان برخی کاستیها که ممکن است در مرحله اجرا پیش بیاید و یا بعضی نقایصی که وجود داشت با تذکرات رهبری به آن توجه شد.
وی افزود: امیدواریم که در آینده اجرای این توافق بدون هرگونه کاستی انجام شود و استمرار توافق و حمایت مقام معظم رهبری که عنصر اصلی در خصوص موضوع برجام محسوب میشود منوط به آنچه که ایشان تذکر دادند توسط مسئولان و مجریان امر اجرا شود.
ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اظهارات وزیر خارجه سعودی گفت: وی فردی تازهکار و بیتجربه است و به خود اجازه میدهد به هر کاری که به آنها ربطی ندارد دخالت کنند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص ادامه داد: وزیر خارجه سعودی به چه مجوزی از سوی کشورهای عربی اظهارنظرهای ناپخته اینچنینی میکند؟ جمهوری اسلامی به عنوان قدرت اول منطقه هر کجا که احساس کند یک کشور همسایه و متحد جمهوری اسلامی در معرض خطر توطئهها از سوی کشورهای استکباری قرار گرفته از آنها دفاع خواهد کرد.
وی تصریح کرد: عربستان کوچکتر از آن است که توطئهها را بخواهد مستقیما اجرا کند اما آنها به نمایندگی از طرف کشورهای غربی از جمله آمریکا در حال پیشبرد اهداف غربیها و حمایت از تروریستها و همچنین فعالیتهای تروریستی در کشورهای منطقه عرب و مسلمان میپردازند.
ولایتی افزود: همانطور که شاهد هستیم سعودیها بدون هیچگونه مجوز شرعی و حتی قانونی به خاک یمن تجاوز کردند و باعث کشته و زخمی شدن مردم این کشور شدند و در مقابل نیز آمریکاییها با سکوت خود از این اقدام حمایت میکنند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص تاکید کرد: سعودیها با وقاحت تمام و بدون هیچگونه دلیل عقلی و شرعی در امور داخلی کشورهای عرب و همسایگان منطقه دخالت میکنند و برای توجیه دخالت خود چنین اظهاراتی را در خصوص سیاستهای مدبرانه و عادلانه جمهوری اسلامی مطرح میکنند در حالی که جمهوری اسلامی بر اساس درخواست حکومتهای قانونی کشورهای منطقه مانند سوریه عمل کرده است.
وی ادامه داد: حضور کشورهایی مانند عربستان سعودی علیرغم خواست حکومت قانونی یمن است و آنها هیچگونه مجوزی ندارد، اصولا اقدامات تروریستی بدون مجوز و بامجوز محکوم است.
ولایتی در پایان گفت: وزیر تازهکار سعودی چنین اظهارات ناپختهای دارد که البته اینچنین اظهارات در جهان مخاطبی ندارد و همه میدانند که بیان آنها از سر عقل و تدبیر نیست.
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