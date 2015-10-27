حمایت ما از دولت با فرض تبعیت از رهبری ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر سید هادی حسینی نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع)، گفت: تقدیر از رهبری انقلاب به خاطر مدیریت بر آنچه در برجام گذشت، از ابتدا تا به امروز و جلب توجه رئیس جمهور به تذکرات ایشان لازم است.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: جناب رئیس جمهور، ما شما را همواره در کنار رهبری عزیز دیده ایم، مراقب باش عاقبت به خیر شوی چرا که روسای دولت های گذشته درس عبرت خوبی برای ما هستند.

وی افزود: انتطار ما این است که مواضع رهبری آویزه گوش دولت باشد و ما با فرض بر اینکه همه چیز تحت فرمان رهبری است، از دولت حمایت کرده و خواهیم کرد.

حسینی خطاب به رئیس جمهور، گفت: توجه داشته باشید اقتصاد مقاومتی و استفاده از فرصت ها در این مقطع حساس بسیار مهم است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به سالروز تصویب قانون کار، افزود: 29 آبان سالروز تصویب قانون کار است؛ اجرای قانون کار به معنای توجه به قشر زحمت کش کارگر است که پیامبر دست آن ها را بوسیده است. ضمن گرامی داشت این روز انتظار داریم دولت بدهی های تامین اجتماعی را که متعلق به کارگران است را پرداخت کند.