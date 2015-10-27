به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید با بیان اینکه بیش از ۱۴۰ هزار طلبه بسیجی در کشور فعالیت می کنند گفت: وجود بسیج طلاب و بسیج اساتید پدافند و پادزهر مناسبی برای خنثی کردن توطئه ها و دسیسه های دشمنان برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: یک موسسه پژوهشی آمریکایی اخیرا تحلیلی را ارایه کرده است که غربی ها برای رسیدن به اهداف شوم خود در کشورمان، باید به جای سرمایه گذاری در دانشگاه ها، حوزه های علمیه را مورد تهاجم قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به برنامه ها و اقدامات پژوهشگاه امام صادق(ع)، انتشار بیش از ۷۰۰ عنوان کتاب ارزنده فرهنگی و عقیدتی در این پژوهشگاه را یاد آور شد و گفت: این پژوهشگاه دارای غنای علمی است که واحدهای سیاسی و عقیدتی نیروهای نظامی و انتظامی را تحت پوشش قرار می دهد.

وی با اشاره به چاپ کتاب «انسان مطلوب» با ۱۷۰ سرفصل و تبیین مسایل مورد نیاز جوانان و همچنین انتشار کتاب «پاسدار مطلوب» از تهیه و تدوین کتاب «خانواده مطلوب» خبر داد و گفت: پژوهشگاه امام صادق(ع) تاکنون به بیش از ۸ هزار پرسش فرهنگی و عقیدتی پاسخ گفته و ما همواره در تلاش هستیم تا بر اساس شرایط و اقتضائات روز گام برداریم.

حجت الاسلام سعیدی در پایان با بیان اینکه جشنواره سلمان فارسی به همت پژوهشگاه امام صادق(ع) روز ۲۶ آذرماه در قم برگزار می شود، اظهار داشت: این جشنواره اهداف ارزشمندی را در حوزه علوم انسانی اسلامی دنبال کرده و در پی تعمیق فرهنگ پژوهش در میان نیروهای نظامی و انتظامی است.

گفتنی است، آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه این جشنواره ۱۲ آبان ماه است.