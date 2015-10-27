جلوی جهش فرهنگی رامسر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبان سروری ظهر سهشنبه در نشست با معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خواستار برنامهریزی برای رفع مشکلات اجرایی فرهنگسرای رامسر شد و تکمیل آن را مهمترین خواسته مردم منطقه بهویژه اصحاب فرهنگ و هنر بیان کرد.
وی همچنین در بخشی از سخنانش با تأکید بر اینکه فعالیتهای فرهنگی باید وارد روستاها شود تا همگان از حوزه فرهنگ و هنر بهره برند، خواستار برنامهریزی در این حوزه شد.
وی با اشاره به انتصاب داریوش قانع بهعنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر تصریح کرد: خوشحالم که سکان اداره را کسی بر عهده میگیرد که خودش از جنس فرهنگ و هنر است و انشا الله با برنامهریزیهای مدون در این حوزه موفق باشند.
شعبان سروری تأکید کرد: اداره ارشاد جایگاه ویژه دارد و باید نگاه همهجانبه به همه افکار و سلیقهها داشته باشد.
حجتالاسلام صفر قاسمی معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تقدیر از نگاه فرهنگی فرماندار رامسر تصریح کرد: با حضور مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، نگاه خوبی به غرب استان در حوزه فرهنگی هنری شده است و نگاه یکسان غرب و شرق نگاههای تبعیضآمیز گذشته را از بین برده است.
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