به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا موسوی خواه امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در شرایط فعلی ایران ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به بیش از ۶۰ میلیون تن و ظرفیت پالایش نفت ایران به حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است، گفت: بر این اساس با لغو تحریم‌ها قرار است با ورود تکنولوژی و فنآوری‌های روز جهان در کنار سرمایه و منابع مالی، ظرفیت تولید پتروشیمی ایران با افزایش دو برابری به بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد.

وی با اعلام اینکه علاوه بر این ظرفیت پالایش نفت ایران هم با احداث طرح‌های جدید پالایشگاهی همچون ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مجتمع پالایشی سیراف و آناهیتای کرمانشاه حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش می یابد، تصریح کرد: در صنعت گاز هم ظرفیت پالایش گاز طبیعی ایران از حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب فعلی به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.

دبیر سمینار معرفی فن آوری‌های جدید نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: همزمان با برنامه ریزی به منظور افزایش ظرفیت تولید و پالایش گاز طبیعی، محصولات نفتی و پتروشیمی کشور در دوران پسا تحریم، ورود و بومی سازی تکنولوژی‌های روز جهان یکی از مهمترین سیاست های نفتی ایران در دوران لغو تحریم‌ها است.

موسوی خواه با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این سمینار در راستای سیاست‌های کلان دولت و کشور در دوران لغو تحریم ها است، تاکید کرد: انتقال دانش، فن آوری و بومی سازی تکنولوژی‌های پیچیده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مهمترین هداف صنعت نفت کشور در دوران پسا تحریم است.

وی با یادآوری اینکه بر این اساس فردا با سفر مدیران شرکت گلوبال اسپشیالتی کمیکالز به تهران در یک سمینار تخصصی به طور رسمی از بسته های جدید تکنولوژیکی و فنآوری مورد استفاده در طرح های پالایش نفت، گاز و پتروشیمی رونمایی خواهد شد، بیان کرد: این سمینار یک روزه، با رویکرد معرفی و ارائه محصولات ویژه شیمیایی و پتروشیمیایی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و ارائه خدمات بازیافت موادشیمیایی و کنترل انتشارآلایندگی‌های زیست‌ محیطی با مشارکت شرکت ایرانی بانی کالا شیمی در تهران برگزارخواهد شد.

موسوی خواه تاکید کرد: ارائه فناوری وتکنولوژی‌های جدید به منظورفرآورش وتولیدگازطبیعی، فرآورده‌های نفتی وانواع محصولات پتروشیمیایی، تکنولوژی بازیافت موادشیمیایی درمجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت وگازوارتقای سطح کیفی محصولات همزمان با کاهش هزینه‌های تولیداز مهمترین اهداف برگزاری این سمینار یک روزه است.

به گزارش مهر، بر این اساس خالص‌سازی اتانول‌آمین‌های مصرفشده درپالایشگاه‌های گازبه منظورشیرین‌ سازی گازترش، خالص‌سازی گلایکول‌های مصرفی درتصفیه وفرآورش گازطبیعی، بازیابی سولفولان درآروماتیک‌زدایی حلال‌هابه منظوراستخراج بنزن، تولوئن وزایلین ازبرش‌های هیدروکربوری وبازیابی منواتیلن گلایکول مصرفی درسکوهای تولیدگاز درآبهای عمیق از مهمترین فنآوری های ارائه شده در این گردهمایی تخصصی خواهد بود.