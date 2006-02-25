دومين نمايشگاه زمستاني كتابهاي خارجي آغاز شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، اين نمايشگاه كه طبق روال هرسال به عرضه و فروش كتابهاي خارجي اقدام نموده است ، امسال بيش از 2500 عنوان جديد و 1000 عنوان كتاب پرفروش به پنج زبان انگليسي، ايتاليايي، فرانسوي، اسپانيولي و آلماني را در نمايشگاه عرضه مي كند .

اين كتابها با دلارپنج هزارريال و تخفيف هاي ويژه ، در موضوعات متنوعي چون " فن آوري اطلاعات " ، " فني و مهندسي " ، " علوم پايه " ، " پزشكي " ، " هنر و معماري " و رمانهاي كلاسيك به فروش گذاشته شده است .

يكي ازآثاربرجسته اين دوره از نمايشگاه ، عرضه قرآني نفيس و مزين به خطوط مختلف عربي است كه تحت عنوان splendours of quran calligraphy در ميان آثارگرافيكي جاي گرفته است.

نمايشگاه زمستاني كتاب هاي خارجي شهر كتاب از 6 تا 23 اسفند ماه در شهر كتاب هنر و ادبيات ، واقع در تهران ، خيابان حافظ شمالي برپاست .