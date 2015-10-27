رشد ۱۱۹ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه داد و ستد ۲۳۶ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۸ میلیارد تومان در۲۲ هزار نوبت به ثبت رسید.

شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) ۴۶ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۹ واحد، شاخص قیمت(هم وزن) ۷واحد، شاخص آزاد شناور ۱۵۸ واحد، شاخص بازار اول ۱۲۹ واحد رشد کردند در همین حال شاخص بازار دوم امروز تغییری نداشت و بر روی عدد صفر باقی ماند.

رزش بازار نیز همچنان ۲۷۱ هزار میلیارد تومان است.

همچنین امروز در بازار فرابورس ۳۱۱ میلیون و ۸۱۰ هزار ورقه بهادار در ۱۲ هزار و ۹۶۷ نوبت به ارزش یک هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.

اوراق تسهیلات مسکن در بازه ۶۲۵ تا ۶۷۶ هزار ریال دست به دست شد.