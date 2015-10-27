​ابر رایانه امیرکبیر قابلیت اتصال به شبکه ابررایانش ملی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شریفیان، مسئول فنی طرح ابررایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص جزئیات این ابر رایانش ملی (گرید) گفت: ابر رایانه، رایانه ای است که از نظر ظرفیت پردازش و سرعت محاسبه از دیگر کامپیوترها قوی تر عمل می‌کند، اولین ابر رایانه‌ها در دهه ۱۹۶۰ طراحی شد و بعد از آن کشورها شروع به طراحی و ساخت این ابر رایانه ها کردند.

وی افزود: ابر رایانه‌ها برای کارهایی که به محاسبات زیاد و دقیق نیازمند است، مانند محاسبات مربوط به دینامیک سیالات، ارزیابی سازه های مکانیکی، پیش بینی وضع هوا، نمونه‌سازی مولکولی برای شبیه سازی ساختارهای دارویی پروتئین ها و ویروس ها و خصوصیات ترکیب‌های شیمیایی، مولکول‌های زیستی، شبیه‌سازی‌های پدیده های فیزیکی مانند شبیه‌سازی هواپیما در تونل باد و رمزگشایی به کار می‌روند.

به گفته شریفیان، بزرگترین ابر رایانه در ایران در سال ۱۳۸۹ توسط محققان مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع دانشگاه صنعتی امیر کبیر به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع دانشگاه امیرکبیر این ابر رایانه را با بهره‌گیری از فناوری کلاستر با ۲۸۸ عدد گره پردازشی با طراحی همگن و دارای بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ هسته پردازشی ساختند. حجم حافظه اصلی آن به بیش از ۹ ترابایت می‌رسد و ظرفیت ذخیره سازی فعلی آن نیز ۱۶۰ ترابایت (هزار میلیارد بایت) است.

ابر رایانه های قوی در دنیا کالاهای راهبردی محسوب می شوند

وی در خصوص مهم ترین کاربرد فعلی این ابر رایانه، گفت: این ابرایانه با هدف سرویس‌دهی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و مراکز صنعتی کشور طراحی شده است.

وی ادامه داد: این ابررایانه قادر است مسائل علمی و مهندسی را که نیاز به محاسبات قوی و پیچیده دارد حل کند، به همین دلیل از آغاز طراحی این سیستم یک تیم متخصص روی پیاده‌سازی نرم‌افزارهای موردنیاز مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین بخش صنعت فعالیت کرد، به‌طوریکه تاکنون بیش از ۶۰ نرم‌افزار کاربردی روی سیستم نصب شده است.

ابر رایانه امیر کبیر در اختیار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

شریفیان اظهار کرد: در حال حاضر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا دو هفته و دانشجویان مقطع دکتری تا یک ماه می توانند از این ابر رایانه برای انجام پايان‌نامه خود که نيازمند استفاده از سيستم‌های محاسبات سریع است، استفاده کنند.

وی افزود: این ابررایانه قابلیت اتصال به شبکه ابررایانش ملی (گرید) را دارد و می‌تواند نظارت یکپارچه بر اجزای سخت افزاری و سخت افزاری داشته باشد.

شریفیان تصریح کرد: در دنیای امروز بسیاری از مسایل پیچیده به دلیل داشتن زمان طولانی محاسبه روی رایانه‌های شخصی به صورت عملی و در زمان محدود قابل اجرا نیستند و راه حل این مشکل استفاده از سیستم‌های پردازش موازی و ابر رایانه‌هاست.

وی ادامه داد: این مرکز نیز با پشتوانه تجارب تحقیقات علمی و کاربردی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه پردازش موازی در جهت پاسخگویی به نیاز مراکز تحقیقاتی و صنعتی به سیستمهای پردازش سریع، آمادگی ارائه خدماتی همچون مشاوره و راه حل برای تسریع اجرای برنامه‌های کاربردی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های ابررایانه‌ای کلاستر چند منظوره و تغییر در برنامه‌های کاربردی به منظور اجرا بر روی سیستمهای پردازش موازی و یا تولید برنامه‌های کاربردی جدید را دارد.

شریفیان با بیان اینکه دانش طراحی و ساخت ابررایانه با حمایت معاونت علمی که جزو فناوری‌هایی است که نقش کلیدی در توسعه صنعت و علوم بازی می‌کنند، بیان کرد: ابررایانه می‌تواند به عنوان یک ابزار راهبردی در جهت توسعه و پیشرفت سایر شاخه‌های علمی و مهندسی به کار رود و در حقیقت بدون این ابزار، حل بسیاری از مسایل پیچیده علمی و فنی غیرممکن و یا بسیار مشکل خواهد بود.

ابر رایانه موجود نیاز به ارتقای سیستم دارد

وی تصریح کرد: ابررایانه دانشگاه امیرکبیر در سال ۹۰، رتبه ۱۰۸ از ۵۰۰ ابررایانه برتر جهان را به خود اختصاص داده بود و این ابررایانه در بین ۵۰۰ ابررایانه برتر جهان قرار داشت؛ اما در حال حاضر به دلیل نداشتن امکانات و نبود بودجه شرایط به روز رسانی و ارتقای آن وجود ندارد و این رتبه جهانی در بین ۵۰۰ ابر رایانه برتر را از دست داده‌ایم.

مسئول فنی طرح ابررایانه دانشگاه امیرکبیر با اشاره به وجود شرایط صادرات ابر رایانه ساخت داخل به دیگر کشورها، گفت: ابر رایانه ساخته شده در داخل کشور از نظر سخت افزاری و نرم افزاری کاملا شرایط صادرات را دارد و قابل رقابت با محصولات خارجی است ولی در حال حاضر به دلیل عدم بروزرسانی سیستم و دسترسی نداشتن به تکنولوژی های جدید در این زمینه، از فناوری روز دنیا عقب هستیم و با توجه به اینکه عمر مفید ابررایانه ها در حدود ۵ سال است، ابر رایانه موجود نسبتا قدیمی محسوب می شود و بروزرسانی آن ضروری است.

مسئول فنی طرح ابررایانه دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سرمایه‌گذاری و پشتیبانی ۲ و نیم میلیارد تومانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موفق به طراحی و پیاده‌سازی سیستم ابررایانه ملی امیرکبیر (ارم) شد.