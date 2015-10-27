ساخت بیمارستان جدید استهبان تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سید حسن قاضی زاده هاشمی در جمع نمازگزاران استهبان در مسجد جامع این شهرستان با آرزوی قبولی سوگواری های مردم استهبان، اظهار کرد: با اتمام ساخت بیمارستان جدید استهبان، کار تجهیز این بیمارستان با جدیت پیگیری می شود تا هر چه سریع تر به مرحله بهره برداری برسد.

وی با اشاره به تعامل مطلوب مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و نماینده مردم استهبان و نی ریز در مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه های بهداشت این شهرستان، ابراز امیدواری کرد هرچه سریع‌تر کمبودها در این شهرستان برطرف شود.

هاشمی ادامه داد: با موقعیت طبیعی و جغرافیایی استهبان و شهدایی که تقدیم به انقلاب کرده، بر شایستگی های دریافت خدمات مطلوب برای مردم این شهرستان افزوده شده و در این راستا از تلاش های لازم فروگذار نیستیم تا حاصل صبوری مردم به زودی به ثمر برسد.

حجت الاسلام خاوری امام جمعه استهبان نیز در این مراسم با اشاره به رو به اتمام بودن پروژه ساخت بیمارستان جدید استهبان، خواستار همکاری مجموعه بهداشت و درمان در تجهیز این بیمارستان و تامین نیروی انسانی متخصص شد.

وزیر بهداشت پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد جامع استهبان، از پروژه ساخت بیمارستان جدید استهبان دیدن کرد.

محمد سقایی نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید بخش های مختلف بیمارستان را به وزیر بهداشت معرفی کرد.

همچنین دو تن از پزشکان خانواده شهرستان استهبان در حاشیه این بازدید، مسائل خود را با مقام مسئول بهداشت و درمان کشور در میان گذاشتند.

بیمارستان جدید شهرستان استهبان، در پنج طبقه، شامل بخش هایی مانند جراحی، ICU، زایشگاه، NICU، بستری کودکان، رادیولوژی، اتفاقات، فیزیوتراپی، کولیز، دیالیز، درمانگاه و آزمایشگاه، با ۹۶تخت مصوب در حال احداث است و تاکنون بیش از ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

چندی پیش نیز رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بازدیدهای دوره ای از شهرستان های استان فارس، از این پروژه دیدن کرده و با بررسی مراحل ساخت آن، زمینه تسریع در اتمام پروژه را مورد پیگیری قرار دادند.