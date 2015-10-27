اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی و برنامه مسابقات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رقابتهای جام بین قاره ای فوتبال ساحلی به میزبانی امارات از دوازدهم آبانماه آغاز میشود. برهمین اساس محمدحسین میرشمسی، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی اسامی بازیکنان اعزامی به این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:
سیدپیمان حسینی، فرید بلوکباشی، مهدی حسنینوذری، امیرحسین اکبری، مصطفی کیانی، محمد احمدزاده، علی نادری، محمدعلی مختاری، حمید بهزادپور، سیدعلی ناظم، محمد مرادی و مهران مرشدیزاده
بازیکنان دعوت شده باید عصر روز پنجشنبه هفتم آبان خود را به کادر تیم ملی در هتل المپیک معرفی کنند.
برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال ساحلی در مسابقات جام بین قاره به شرح زیر است:
سهشنبه - 12 آبانماه
* تاهیتی - ایران، ساعت 19:30
چهارشنبه - 13 آبانماه
* ایران - پرتغال، ساعت 19:30
پنجشنبه - 14 آبانماه
* مکزیک - ایران، ساعت 19:30
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