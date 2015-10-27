به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی ظهر امروز در نشست روحانیون و ائمه جمعه و جماعت، یکی از شاخصه های اصلی توسعه یافتگی هر کشوری را سواد عنوان کرد و گفت: ۷۰ هزار نفر جامعه هدف باسوادی در استان کردستان به شمار می رود که برای تحصیل این افراد برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه سواد در آموزه های دینی، تاکیدات قرآنی و پیشینه تاریخی آن، آموزش سواد و تلاش در راستای ریشه کنی بی سوادی را وظیفه همگان دانست و گفت: در این راستا وظیفه آموزش و پرورش و روحانیت از همه بیشتر و سنگین تر است .

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان به نفوذ معنوی کلام روحانیون و اثر بخشی مشارکت ائمه جمعه و جماعت در راستای برنامه های سواد آموزی اشاره کرد و گفت: روحانیون می توانند علاوه بر اقدامات تبلیغی و توجیهی و ترغیب مردم برای شرکت در کلاس های سواد آموزی، خودشان نیز ضمن تشکیل کلاس و جذب بی سوادان، به آموزش بپردازند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جمعیت با سواد استان اشاره کرد و با بیان اینکه هم اکنون حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت بی سواد در سنین ۱۰ تا ۴۹ سال در استان به عنوان جامعه هدف وجود دارد، بیان کرد: بر اساس برنامه شتاب بخشی و برنامه ریزی به عمل آمده، با بسیج امکانات و بهره گیری از مشارکت دستگاه ها و ادارات، ظرف سه سال آینده باید آمار بی سوادی به صفر رسیده و یا کاهش یابد .

قربانی شهرستانهای سنندج، مریوان، بانه، سقز و دیواندره را دارای بیشترین میزان بی سوادی در استان نام برد و با بیان اینکه هم اکنون ۶۵ درصد بی سوادان جامعه هدف در این پنج شهرستان هستند، گفت: جمعیت بی سواد زنان استان، ۲.۵ برابر بیشتر از مردان است .

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بسیج امکانات و بهره گیری از مشارکت دستگاه ها و افراد به ویژه مشارکت روحانیون و ائمه جمعه و جماعت، شاهد ریشه کنی بی سوادی ظرف چند سال آینده در سطح استان باشیم.

در جریان این نشست که با حضور رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور برگزار شد، نماینده ولی فقیه در استان کردستان و امام جمعه سنندج به سخنرانی در خصوص اهمیت سوادآموزی در جامعه پرداختند.