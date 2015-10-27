دامن زدن به مسائل قومی و طایفه ای در انتخابات جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مزارعی ظهر سه شنبه در ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان افزود: رویکرد مدیران دستگاه های مختلف اجرایی به موضوع حساس انتخابات باید بدور از هرگونه سیاسی کاری، نگاه های قومی، طایفه ای و گروهی باشد.

وی بیان کرد: متولیان امور اجرایی باید بدون حاشیه، خط و مشی های جناحی و قومیت گرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری فعالیت کنند.

مزارعی از تشدید نظارت بر هرگونه استفاده از اموال دولتی، استخدام های وقراردادهای غیرقانونی از سوی مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد و اظهار داشت: دستگاه قضایی در صورت احراز سوء استفاده های دولتی و سازمانی از سوی مدیران نیز بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی نیز با دقت، ظرافت و با قاطعیت موضوع انتخابات امسال در استان را رصد می کند و با افراد اعم از نامزدهای انتخاباتی، گروه ها و جریان های سیاسی که به انحاء مختلف سعی در ایجاد تنش و بی نظمی در این زمینه را دارند، برخورد خواهد کرد.

مزارعی از مردم خواست، با هوشیاری کامل و بدون از هرگونه دیدگاه های قومیتی و طایفه ای به این عرصه مهم سیاسی ورود کنند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار کهگیلویه وبویراحمد هم در این نشست گفت: برگزاری یک انتخابات باشکوه ، سالم و رقابتی با مشارکت حداکثری همه جریان های سیاسی اولویت مهم ستاد انتخابات است.

فتاح محمدی افزود: پرهیز از نگاه های قومی، طایفه ای و گروهی در عرصه انتخابات ضروری است و نباید مسایل اجتماعی تحت شعاع انتخابات قرار گیرد.

محمدی اظهار داشت: هم اکنون همه فرمانداران و بخشداران برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و سالم آماده اند.

وی افزود: در این راستا راستا کارگاه های آموزشی به صورت منطقه ای در برخی استان ها برگزار شده و فرمانداران و بخشداران کهگیلویه وبویراحمد نیز در برخی از این کارگاه ها شرکت کرده اند.