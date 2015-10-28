رایزنی نعمت زاده برای کاهش حداقل ۴ درصدی نرخ سود صادراتی

مجتبی خسروتاج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور به ۵۰ میلیارد دلار رسید که متاسفانه امسال به دلیل پاره‌ای از شرایطی که در بازارهای صادراتی ایران در دنیا رخ داده بود، صادرات در نیمه اول با افت مواجه بود اما با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، امید می‌رود بتوان افت صادرات در نیمه اول را جبران و به رقم ۵۰ میلیارد دلاری صادرات در سال گذشته دست یابیم.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات غیرنفتی کشور در نیمه اول سال جاری به ۲۰.۵ میلیارد دلار رسید که امیدواریم در نیمه دوم این رقم به ۳۰ میلیارد دلار برسد، این در شرایطی است که امسال پیش‌بینی شده بود صادرات با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به ۶۰ میلیارد دلار برسد اما کار به دلیل کاهش قیمت نفت، شرایط خاص برخی بازارهای صادراتی و کاهش قیمت برخی مواد معدنی در بازارهای جهانی سخت شد.

وی در خصوص نرخ سود تسهیلات صادراتی تصریح کرد: در دولت هشتم، میزان نرخ سود تسهیلات صادراتی ۶ درصد پایین‌تر از سود بانکی بود که همین امر، تاثیر زیادی بر رونق صادرات غیرنفتی گذاشت؛ اما در مقاطعی با تصمیم دولت، این نرخ به صورت یکسان با سایر تسهیلات بانکی اعمال می‌شود. در این میان، نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که برای صادرات باید حداکثر نرخ تسهیلات صادراتی بین ۱۴ تا ۱۶ درصد باشد تا بتوان صادرات را تشویق کرد.

به گفته خسروتاج، البته بانک مرکزی معتقد است که باید منابع لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود ترجیحی تسهیلات صادراتی را با نرخ سود بانکی در نظر گرفت و تامین کرد؛ بنابراین اکنون که سرمایه بانک توسعه صادرات افزایش نداشته است، نمی‌توان این نرخ را برای صادرکنندگان در نظر گرفت. البته در قانون رفع موانع تولید، افزایش سرمایه این بانک لحاظ شده است.

وی اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا بتوانیم با تامین منابعی اختصاص یافته به یارانه تولید نیز استفاده کرد، این در حالی است که هم اکنون استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ ۲۰ درصدی برای صادرکنندگان توجیه ندارد.