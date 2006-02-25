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۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۴۶

به ياد 23 هزار شهيد خراسان؛

23 هزار نهال در شهرك هاي صنعتي خراسان كاشته مي شود

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي گفت : 23 هزار نهال به ياد 23 هزار شهيد خراسان در شهرك هاي صنعتي اين استان كاشته مي شود .

علي سليماني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي  "مهر" در مشهد  با اشاره به اينكه اين حركت  با همكاري كنگره  سرداران شهيد استان ، بنياد شهيد و امور ايثارگران  خراسان رضوي اجرا مي شود ،گفت :  درختكاري در 14 شهرك  صنعتي خراسان در هفته  با حضور خانواده معظم شهدا و مديران شهرستان صورت خواهد گرفت.

وي در ادامه گفت : در هفته درختكاري  كه از 15 اسفند ماه  تا 21 اسفند ماه است درخت كاج سوزني و سرو نقره اي كاشته مي شود  و همزمان با آن  در همين راستا بوستانه اي شهداي شهرك هاي  صنعتي چناران و مشهد مورد بهره برداري قرار مي گيرد .

 

کد مطلب 295144

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