23 هزار نهال در شهرك هاي صنعتي خراسان كاشته مي شود

علي سليماني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد با اشاره به اينكه اين حركت با همكاري كنگره سرداران شهيد استان ، بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي اجرا مي شود ،گفت : درختكاري در 14 شهرك صنعتي خراسان در هفته با حضور خانواده معظم شهدا و مديران شهرستان صورت خواهد گرفت.

وي در ادامه گفت : در هفته درختكاري كه از 15 اسفند ماه تا 21 اسفند ماه است درخت كاج سوزني و سرو نقره اي كاشته مي شود و همزمان با آن در همين راستا بوستانه اي شهداي شهرك هاي صنعتي چناران و مشهد مورد بهره برداري قرار مي گيرد .