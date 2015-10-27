به گزارش خبرنگار مهر، حمید کارگر ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی روسای فرش دستباف سراسر کشور در دهکده باری ارومیه با بیان اینکه آذربایجان غربی از قطب‌های مطرح فرش دستباف كشور محسوب می‌شود افزود: هم اکنون فرش آهنین افشار تکاب و ریز ماهی خوی به عنوان برند معروف استان به ثبت ملی رسیده و سال آینده ثبت جهانی فرش آهنین افشار تکاب در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه درآمد فرش برای قالیبافان کشورمان ناچیز است گفت: این در حالی است که نباید ارزش فرش را تنها با عدد و رقم سنجید چرا که فرش پرچم، سفیر، سخنگو، میراث فرهنگی و بومی کشورمان محسوب می‌شود.

کارگر با اشاره به اینکه کشور چین جزو ۱۰ کشور نخست وارد کننده فرش ایران است افزود: پنج سال گذشته درآمد فرش از محل صدور آن به چین تنها هشت هزار دلار بود اما خوشبختانه در سال گذشته این رقم به هشت میلیون دلار رسیده است.

وی به چالش‌های پیش رو صنعت فرش در کشور اشاره و عنوان کرد: یكی از چالش‌های جدی پیش رو در بخش تولیدات فرش، پایین بودن سطح درآمد خانواده‌ها و سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه به شمار می رود که نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.

رئیس مركز ملی فرش ایران ادامه داد: آن چیزی كه در حال حاضر چهره مخدوش ایران را در عرصه بین المللی می‌تواند حذف كند بهره گیری از معرفی هر چه بیشترصنعت فرش به عنوان نماد فرهنگ و هنر ایرانی است که امروز به عنوان سفیر ایران در سطح جهان عمل می‌کند.

کارگر به فرمایش مقام معظم رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی اشاره كرد و افزود: در اقتصاد مقاومتی از زوایایی مختلف به صنعت فرش می‌توان نگاه كرد به طوری كه در این حوزه بخش عمده مواد اولیه بافت فرش، نیروی انسانی دركشور موجود است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه یكی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتكا به ظرفیت‌های داخلی كشور است گفت: صنعت فرش با قدمت بالای ۳۵۰۰ سال در ایران یكی از ظرفیت‌های مهم داخلی در كشور است.

تقی کهوریان با اشاره به مشکلات پیش روی فعالان بخش صنعت فرش استان عنوان کرد: فرش بافان و قالیبافان استان از كمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می‌برند و در آمد آنچنانی ندارند که امیدواریم چنین نشست‌هایی منجر به رفع بخشی از مشکلات شود.