دستگاه های مسئول شهرداری را در حل معضل هرندی همراهی کنند

به گزارش خبرنگار مهر ،رحمت اله حافظی بعد از قرائت گزارش معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری در صحن علنی شورا، با اشاره به اینکه از جایگاه شورا، اعضای شوراها وظیفه نظارتی و مطالبه حقوق مردم از دستگاهها را دارند، اظهار کرد: آنچه واضح و غیرقابل انکار است وجود جمعیت ۱۵ هزار نفری از شهروندان تهرانی است که در وضعیت خوبی زندگی نمی کنند.

وی با بیان اینکه بایستی با مطالبه حقوق مردم از دستگاهها این مشکل حل شود، تصریح کرد: قطعا کسی نمی گوید که شهرداری تنها مسئول در این مساله است بلکه باید همه دستگاه ها همراه شهرداری شوند. در چند ماه گذشته شاهد بودیم که معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در این زمینه پیشگام شده است که جای تشکر دارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، گفت: ما باید از جایگاه نمایندگی از مسئولان سایر دستگاهها مطالبه کنیم تا همراه شوند و در اجرای طرح شهرداری تهران در منطقه ۱۲ و محله هرندی مساعدت کنند و مشکل افراد آسیب دیده حل شود.

حافظی همچنین تاکید کرد: ما مسئول هستیم و باید فکری کنیم به همین دلیل از اعضای شورای شهر تهران درخواست می کنم کمک کنند تا این طرح مصوب و به سرانجام برسد.