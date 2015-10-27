آمادگی وزارت علوم برای اتصال دانشگاه ها به شبکه علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امید در خصوص عدم راه اندازی شبکه علمی کشور گفت: متاسفانه علی رغم گذشت بیش از ۴.۵ سال از برنامه پنجم توسعه، هنوز زیرساخت های لازم برای راه اندازی این شبکه آماده نشده است.

وی افزود: وزارت علوم از ابتدای شروع به کار دولت جدید بارها آمادگی خود را برای اتصال دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به شبکه علمی کشور اعلام كرده است اما ظاهرا به دلیل آماده نبودن شبکه مزبور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز موفق به تحویل شبکه علمی نشده است.

معاون اداری و مالی وزارت علوم با اشاره به اینکه در آخرین ماه های برنامه پنجم قرار داریم، از عدم اجرای این حکم این برنامه مبنی بر راه اندازی شبکه علمی کشور ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: ایجاد زیرساخت های لازم و ارتباط دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با شبکه فیبرنوری اختصاصی با پهنای باند زیاد به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بارگذاری محتوای علمی به عهده دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری زیر مجموعه وزارت علوم و سایر موسسات علمی است.

امید اضافه کرد: در این راستا وزارت علوم و دانشگاه ها تمهیدات متعددی نظیر هماهنگ سازی مراکز فناوری اطلاعات، مراکز آموزش عالی و پژوهشی با تقسیم بندی کشور به مناطق ۹ گانه در حوزه مذکور تدارک دیده و بلافاصله پس از راه اندازی و تحویل شبکه به دستگاه بهره بردار، آمادگی بارگذاری اطلاعات علمی را خواهد داشت.