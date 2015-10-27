به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گیتیپسند اصفهان از ساعت ۱۶ عصر روز چهارشنبه در هفته دوازدهم لیگ آزادگان فوتبال برای کسب پیروزی به مصاف صنعت نفت آبادان میرود.
شاگردان واهیک طروسیان که در هفتههای گذشته به دنبال کسب امتیازات مختلف برآمدهاند، در این زمینه موفق نبودهاند و تلاش میکنند که برای هفته آینده، دیدار را با پیروزی پشتسر بگذارند.
این تیم اصفهانی در هفتههای اخیر نتایج بسیار بدی کسب کرده و همین موضوع، گیتیپسند را بار دیگر در جدول ردهبندی لیگ آزادگان سقوط داده است.
قرمزپوشان اصفهان در حال حاضر با کسب ۱۳امتیاز از ۱۱ بازی، در جایگاه یازدهم جدول ردهبندی لیگ آزادگان قرار گرفتهاند که جایگاه خوبی به شمار نمیرود.
با این حال، سرمربی گیتیپسند و بازیکنان آن تلاش میکنند که در هفته دوازدهم پیروزی را ازآن خود کرده و در جدول ردهبندی لیگ آزادگان صعود کنند.
بازیکنان این تیم به دنبال آن هستند که مقابل تیم قدرتمند صنعت نفت آبادان بازی خوبی از خود ارائه کرده و در نهایت پیروزی را ازآن خود کنند.
از سوی دیگر صنعت نفت آبادان در هفتههای گذشته شرایط خوبی پشتسر گذاشته و در حال حاضر جزو تیمهای صدرنشین لیگ آزادگان به شمار میرود.
این تیم جنوبی در حال حاضر با ۱۶ امتیاز و تنها ۳ امتیاز بیشتر از گیتیپسند در جایگاه پنجم جدول ردهبندی قرار گرفته و تلاش میکند مقابل شاگردان طروسیان در گیتیپسند، امتیاز کسب کند.گ
گیتیپسند در صورت پیروزی در این مسابقه میتواند چندین پله در جدول ردهبندی لیگ برتر صعود کند بنابراین بدون شک در بازی فردا با همه توان قدم به میدان خواهد گذاشت.
