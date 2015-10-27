با شرکای خود درباره تعریف تروریسم در سوریه تفاهم نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: ما اقدامات ضروری برای جلوگیری از توسعه پایگاه های تروریسم در خاورمیانه اتخاذ خواهیم کرد و همزمان با این اقدام سازش در خاورمیانه را تشویق می کنیم.

وی افزود: تلاش ها برای سرنگونی نظام ها در خاورمیانه منجر به هرج و مرج و ناامنی شده است و خطر تجزیه کشورها و قرار گرفتن آنها در دام تروریست ها را افزایش داده است.

لاوروف خاطرنشان کرد: میان ما و شرکای بین المللی مان درباره تعیین و تعریف تروریسم در سوریه تفاهم و اشتراک نظر وجود ندارد.