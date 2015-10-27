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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۱۸

«سرگئی لاوروف»:

با شرکای خود درباره تعریف تروریسم در سوریه تفاهم نداریم

با شرکای خود درباره تعریف تروریسم در سوریه تفاهم نداریم

وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد که مسکو با شرکای بین المللی خود درباره تعریف تروریسم در سوریه تفاهم ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: ما اقدامات ضروری برای جلوگیری از توسعه پایگاه های تروریسم در خاورمیانه اتخاذ خواهیم کرد و همزمان با این اقدام سازش در خاورمیانه را تشویق می کنیم.

وی افزود: تلاش ها برای سرنگونی نظام ها در خاورمیانه منجر به هرج و مرج و ناامنی شده است و خطر تجزیه کشورها و قرار گرفتن آنها در دام تروریست ها را افزایش داده است.

لاوروف خاطرنشان کرد: میان ما و شرکای بین المللی مان درباره تعیین و تعریف تروریسم در سوریه تفاهم و اشتراک نظر وجود ندارد.

کد مطلب 2951476
سمیه خمارباقی

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