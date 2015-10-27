قدردانی روسای هلال احمر افغانستان و پاکستان از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس های تلفنی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با روسای جمعیت های ملی افغانستان و پاکستان، این دو ضمن تقدیر از همکاری های شایسته جمعیت هلال احمر ایران با کشورهای خود از ابراز تسلیت، دلجویی و آمادگی هلال احمر ایران برای اعزام تیم های ارزیاب و ارسال محموله های بشردوستانه قدردانی و تشکر کردند.

دکتر سید امیرمحسن ضیائی در تماس تلفنی با دکتر سعید الهی، رئیس جمعیت هلال احمر پاکستان و فاطمه گیلانی، رئیس جمعیت هلال احمر افغانستان در جریان آخرین وضعیت زلزله زدگان قرار گرفت.

بنا براین گزارش، فاطمه گیلانی رئیس جمعیت هلال احمر افغانستان در این تماس با استقبال از ارسال محموله بشردوستانه افزود: اقلام و نیازهای زلزله زدگان را کتبا و رسما به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند.

همچنین دکتر سعید الهی، رئیس جمعیت هلال احمر پاکستان با بیان اینکه اعلام آمادگی هلال احمر ایران(به عنوان یکی از قدرتمندترین جمعیت های ملی) برای کمک به زلزله زدگان، قوت قلب و پشتوانه قوی برای این کشور است افزود: به زودی و پس از بررسی کامل مناطق زلزله زده، نیازهای خود را اعلام خواهیم کرد.

این دو کشور از ورود ارزیاب های جمعیت هلال احمر ایران به مناطق زلزله زده برای بررسی ابعاد زلزله و هماهنگی جهت ارسال محموله در صورت نیاز استقبال کردند.