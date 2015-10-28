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۶ آبان ۱۳۹۴، ۹:۰۴

مدیرکل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت :

دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر تسهیلات پژوهشی دریافت می‌کنند

دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر تسهیلات پژوهشی دریافت می‌کنند

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت گفت: تسهیلات شرکت در کنفرانس و تهیه مقاله به دانشجویان برتر علمی پژوهشی جزء گروه شاهد و ایثارگر تعلق می گیرد.

سیدمحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال جاری موضوع دانشجویان برتر علمی پژوهشی به صورت جدی پیگیری می شود و آن را اجرایی می کنیم.

وی افزود: پیش از این، این قشر نادیده گرفته شده بودند و ما بیشتر به مباحث کمک آموزشی برای سایر دانشجویان شاهد و ایثارگر توجه کرده بودیم.

رحیمی اظهار داشت: وضعیت این دانشجویان از سوی ستادهای شاهد و ایثارگر در دانشگاه های علوم پزشکی پیگیری می شود و در صورتی که برای تهیه مقاله، رفتن به سیمنارهای بین المللی و تهیه کتاب، کمکی نیاز داشته باشند ستادها تسهیلات لازم را برای آنها فراهم می کنند.

وی تاکید کرد: گزارش وضعیت ارائه تسهیلات به دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر در دی ماه و در اجلاس ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی ارائه می شود.

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با اشاره به اجرای آیین نامه استاد مشاور برای دانشجویان شاهد و ایثارگر گفت: بر اساس این آیین نامه هر استاد می تواند از ۵ تا ۱۵ دانشجو را تحت پوشش قرار دهد و تمامی مسائل آموزشی و پژوهشی این دانشجویان را رصد کند.

وی خاطرنشان کرد: پروژه استاد مشاور برای دانشجویان شاهد و ایثارگر در حال حاضر در تمامی دانشگاه ها اجرا می شود.

کد مطلب 2951488
زهره بال

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