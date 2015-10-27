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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۵۴

مدیرعامل منطقه ویژه پارس:

میزان تولید گاز پارس‌جنوبی تا پیش از فصل زمستان افزایش می‌یابد

میزان تولید گاز پارس‌جنوبی تا پیش از فصل زمستان افزایش می‌یابد

بوشهر - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: میزان تولید گاز پارس‌جنوبی تا پیش از فصل زمستان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای مدیران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور افزایش میزان تولید در پارس جنوبی صورت گرفته است و وزارت نفت برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه دارد.

وی با اشاره به افتتاح رسمی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در ماه جاری، بیان کرد: بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی نفت، این دو فاز با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اضافه کرد: امسال علاوه بر بهره‌برداری از فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، فازهای ۱۷ و ۱۸ نیز وارد مدار تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: با توسعه و افزایش ظرفیت تولید در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، ۸۰ درصد ظرفیت تولید گاز این دو فاز محقق می‌شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: امسال و تا پیش از فصل سرما، با افزایش میزان تولید گاز در فازهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، میزان تولید گاز کشور افزایش خواهد یافت.

وی افزود: تمهیدات لازم توسط سازمان منطقه ویژه پارس برای میزبانی مطلوب از مراسم افتتاح رسمی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با حضور رئیس جمهور اندیشده شده است.

کد مطلب 2951491

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