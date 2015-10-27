به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای مدیران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور افزایش میزان تولید در پارس جنوبی صورت گرفته است و وزارت نفت برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه دارد.

وی با اشاره به افتتاح رسمی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در ماه جاری، بیان کرد: بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی نفت، این دو فاز با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اضافه کرد: امسال علاوه بر بهره‌برداری از فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، فازهای ۱۷ و ۱۸ نیز وارد مدار تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: با توسعه و افزایش ظرفیت تولید در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، ۸۰ درصد ظرفیت تولید گاز این دو فاز محقق می‌شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: امسال و تا پیش از فصل سرما، با افزایش میزان تولید گاز در فازهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، میزان تولید گاز کشور افزایش خواهد یافت.

وی افزود: تمهیدات لازم توسط سازمان منطقه ویژه پارس برای میزبانی مطلوب از مراسم افتتاح رسمی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با حضور رئیس جمهور اندیشده شده است.