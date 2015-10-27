پیروزی تیم ملی فوتسال بانوان ایران برابر روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه بعدازظهر امروز سه شنبه در سالن فوتسال دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد که نتیجه این دیدار 4 بر صفر به سود ایران به پایان رسید.

برای ایران فاطمه اعتدادی در دقیقه 3 و فهیمه زارعی در دقیقه 10، فاطمه پاپی در دقایق 14 و 17گلزنی کردند. نیمه نخست این دیدار با نتیجه چهار بر صفر به سود ایران به پایان رسید.



همچنین دکتر داداشیان، مدیر عامل بنیاد ایرانیان، دکتر عرب عامری، رئیس کمیته بانوان،طاهریان، نماینده وزارت ورزش و جوانان ،بخیلی و بشری از مسئولین تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران این دیدار را از نزدیک نظاره کردند.

قضاوت این دیدار بر عهده گلاره ناظمی، فاطمه کمندی، شهرزاد ملکی و مریم پورجعفریان بود.