۱۸۵۰ هسته پژوهش در کانون های مساجد کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا لاور بعد از ظهر سهشنبه در حاشیه دهمین جشنواره قرآنی« مدها متان» اظهار کرد: هستههای پژوهش کانونهای فرهنگی و هنری مساجد قرار است به عنوان مغز متفکر و طراح فعالیتهای فرهنگی مساجد عملکرد خود را نشان دهند.
وی، داشتن سیر مطالعاتی را پیش نیاز اصلی برای حوزه پژوهش عنوان کرد و گفت: برنامه هسته پژوهش ستاد عالی کانونهای مساجد در سال آینده این است که کانون ها با سیر مطالعاتی فعالیت های خود را تثبیت کنند.
مدیرکل پژوهش ستاد عالی کانونهای مساجد کشور اضافه کرد: در این برنامه در حوزه پژوهشهای کاربردی با نگاه بومی از ظرفیت کانونها استفاده میکنیم.
هسته پژوهش به دنبال پژوهشهای کلان و ملی نیست
لاور با اشاره به اینکه بعضیها عنوان میکنند که این کانونها ظرفیت پژوهشهای کلان را ندارند، عنوان داشت: به طور حتم هسته پژوهش به دنبال پژوهشهای کلان و ملی نیست.
وی با بیان اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بیشتر فعالیت های ما باید به اقتضای نیاز مخاطب باشد، بیان داشت: در همین راستا این هستههای پژوهش باید بتواند قابلیتهای بومی خود را تقویت کنند لذا هستههای پژوهش باید اتاق فکر کانونهای فرهنگی مساجد باشند.
به گفته وی در حال حاضر یک هزار و ۸۵۰ هسته پژوهش در سطح کانونهای مساجد کشور فعال است.
مدیرکل پژوهش ستاد عالی کانونهای مساجد کشور با بیان اینکه برترین شکل و محور فعالیتهای مسجد، قرآن است، بیان کرد: ابتداییترین اتفاقی که میتواند در مساجد رقم بخورد انس با قران است.
لاور، تلاوت و تدبر را طبقات مختلف انس با قران دانست و افزود: به طور حتم عمیقترین اتفاق تدبر در قران است ولی این سبب نمیشود که مابقی فعالیت های قرآنی را به واسطه اینکه تدبر در قرآن صورت نمیگیرد، متوقف کنیم.
وی ادامه داد: بلکه اینها مقدماتی است که فضای انس با قران فراهم و به واسطه آن عمق تفکری هم رقم بخورد.
تدبر در قرآن ظهور و بروز باورها را در رفتار نشان میدهد
مدیرکل پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور عنوان داشت: در همین راستا تفسیرهای کوتاه قران که در کانون انجام میشود مخاطب را ترغیب کرده که به حوزه تدبر در قرآن، تفکر در آیات و کاربردی کردن آن وارد شود.
لاور با تاکید بر اینکه باورهای ما باید خروجی خود را در رفتار ما نشان بدهد، بیان داشت: تدبر در قرآن ظهور و بروز این باورها را در رفتارها نشان میدهد.
وی اضافه کرد: این یعنی در حوزه رفتار یک فرد قرآنی و مسجدی تمام زوایای وجودی تدبر در قرآن باید خود را نشان دهد.
مدیرکل پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور با بیان اینکه یک فرد مسجدی و قرآنی باید در مورد اخلاق، رفتار، سبک زندگی و تعامالات زندگی ظهور و بروز انس با قران خود را نشان بدهد، بیان کرد: اگر این اتفاق بیفتد جامعه ما یک جامعه آرمانی قرآنی است.
نظر شما