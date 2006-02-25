راه آفرينش آثار نو در عرصه ادبيات ديني بايد هموار شود





اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : هنگامي كه جهان غرب ديويد اروينگ را كه مورخ و پژوهشگري است به جرم تحقيق و ابراز نظر درباره هالوكاست به زندان محكوم مي كند و سران حكومتهاي غربي از چنين حكمي استقبال مي كنند ، چگونه ممكن است ادعاي غرب را درباره آزادي بيان باور داشت ؟

معاون فرهنگي فرهنگسراي بهمن يادآور شد : مفهوم " آزادي بيان درجهان غرب " اهانت به مقدسات و اعتقادات تمام كساني است كه با جريان استعمار به مقابله برخاسته اند وبه همين دليل در برابر چنين جرياني مي بايست ايستادگي كرد و تا هنگامي كه تضمين هاي اساسي براي مجازات متخلفين و عدم تكرار چنين اقدامات نادرستي به مورد اجرا درنيامده، نبايد از پا نشست.

وي افزود : آنان كه پشت درهاي بسته به دسيسه چيني مشغول هستند ، با صداي خشم و اعتراض مسلمانان را بشنوند و مسلمانان بايد در يابند كه اهانت به پيامبر آنان در وقاع بزرگترين اهانت به خود آنان است و اگر به هوش نباشند، به بردگي خواهند رفت. اين واقعيت ها را بسياري از متفكران و نويسندگان غرب نيز مانند گونترگراس و رابرت فيسك صحه گذاشته اند . فيسك درباره دوگانگي ادعاي غرب در خصوص آزادي بيان گفته است كه اگر به يك خاخام صهيونيست توهين مي شود، صداي غرب گوش فلك را كر مي كرد ، بسياري از انديشمندان غربي اين واقعه را تقابل بين اديان نمي دانند، بلكه معتقدند كه مسيحيتي در غرب باقي نمانده و فقدان ايمان و اخلاق چنين پيامدهايي را سبب شده است.

كامران شرفشاهي اظهار داشت : در چنين شرايطي مسلمانان ، به ويژه اهل قلم و هنر و جماعتي كه خود را متولي فرهنگي به شمار مي آورند ، نبايد اين واقعه و امثالهم را به فراموشي بسپارند ، بلكه جا دارد كه چنين وقايعي به دقت بررسي و ريشه يابي شود تا ضرورت تهيه پادزهر آن به مرحله اجرايي برسد . همچنين اين وقايع بايد انگيزه اهل قلم ، هنرمندان و تمامي كساني را كه متعهد هستند ، نسبت به خلق ، ترجمه وانتشار آثاري كه چهره تابناك رسول اكرم ( ص ) را به زيباترين بيان ممكن ، امكان پذير مي كند افزونتر كند.

اين شاعر اضافه كرد : اين واقعه و وقايعي نظير آن درغرب موجب استقبال مردم غرب از قرآن كريم و كتب اسلامي مي شد ، تاجايي كه به گزارش يكي از خبرگزاري هاي غربي در همين مدت اخير، قرآن كريم در شمار پرفروش ترين كتابها در اين كشورها قرار گرفت و همين نكته نشانگر تشنگي مردم آن سرزمين ها براي فهم و گرايش به سمت اسلام است .

وي گفت : جهان اسلام در چنين برهه اي مي بايست تمام توان رسانه اي خود را براي خنثي كردن چنين توطئه هايي به كار گيرد و با حضور فعال درعرصه انديشه و اطلاع رساني، زمينه پاسخ به پرسشها و نياز هاي فكري جوامع مسلمانان و ديگر جوامع را در خصوص تبليغ پيام و حقايق نوراني اسلام فراهم آورد.

شرفشاهي تصريح كرد : سازمانها و نهادهاي فرهنگي كشورهاي مسلمان از هم اكنون مي بايست با فراخوان آثار ادبي و هنري به استقبال برپايي هرچه با شكوهتر جشن ميلاد پيامبر رحمت بروند و در نيمه ماه ربيع الاول يكبار ديگر جهان غرب را با برپايي همايش ها جشنواره هاي فرهنگي ، نمايشگاه هاي هنري درباره وجود مقدس رسول اكرم (ص) به شگفتي وا دارند.

اين شاعر در پايان گفتگو با مهر ، اظهار داشت : راه آفرينش آثارنو در اين عرصه نيز بايد هموار شود و كساني كه در اين قلمرو تلاش مي كنند ، مورد حمايت قرار گيرند و تسهيلات ويژه اي براي انتشار آثار آنان در نظر گرفته شود .