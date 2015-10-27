به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان خوزستان، کورش بهادری گفت: از فردا بارش باران در اکثر نقاط استان آغاز خواهد شد درحالی‌که سامانه بارش زا بیشتر نواحی شمالی و شرقی و نوار ساحلی استان را دربر خواهد گرفت

وی افزود: چنانچه در این نواحی شاهد رگبار، رعد و برق، تگرگ، وزش تندباد و آب گرفتگی معابر خواهیم بود.

بهادری از برخاستن تندبادهای لحظه‌ای در اهواز خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در اهواز وجود تندبادها، موجب برخاستن گردو خاک شود؛ بنابراین فردا در اهواز علاوه بر بارش باران شاهد گرد و خاک خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان خوزستان از بالا آمدن آب رودخانه و آب گرفتگی بعضی از معابر در شهر خبر داد و گفت: بارش باران در اکثر نقاط استان از فردا آغاز و تا اوایل هفته آینده ادامه می‌یابد.

بهادری ضمن اشاره به فصل کوچ عشایر گفت: با توجه به بارش‌های فردا به خصوص در نواحی شمالی استانٰ شاهد طغیان رودخانه‌ها هستیم بنابراین عشایر از سکونت در کنار رودخانه‌ها اجتناب کنند.