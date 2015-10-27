به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال تیم تراکتورسازی در تبریز به مصاف تیم ذوب آهن رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود تراکتورسازی در نیمه نخست به پایان رسید. سروش رفیعی (۱۶) و بختیار رحمانی (۴۵) برای تراکتورسازی گلزنی کردند و تک گل ذوب آهن را احسان پهلوان (۲۷) به ثمر رساند.

یحیی گل محمدی سرمربی ذوب آهن اواخر نیمه نخست اعتراض عجیبی به داوری داشت و کتش را از تنش درآورد و آنرا شوت کرد!

در دیگر دیدار امروز، پدیده در مشهد به مصاف راه آهن رفته که نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت. سایپا و صبای قم هم در نیمه اول به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند.