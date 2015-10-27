  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۲۶

هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛

پیروزی یک نیمه‌ای تراکتورسازی مقابل ذوب‌آهن و اعتراض عجیب یحیی

پیروزی یک نیمه‌ای تراکتورسازی مقابل ذوب‌آهن و اعتراض عجیب یحیی

نیمه نخست دیدار تیم‌های تراکتورسازی با ذوب آهن به سود تراکتورسازان خاتمه یافت و تیم سایپا هم برابر صبا با نتیجه تساوی متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال تیم تراکتورسازی در تبریز به مصاف تیم ذوب آهن رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود تراکتورسازی در نیمه نخست به پایان رسید. سروش رفیعی (۱۶) و بختیار رحمانی (۴۵) برای تراکتورسازی گلزنی کردند و تک گل ذوب آهن را احسان پهلوان (۲۷) به ثمر رساند.

یحیی گل محمدی سرمربی ذوب آهن اواخر نیمه نخست اعتراض عجیبی به داوری داشت و کتش را از تنش درآورد و آنرا شوت کرد!

در دیگر دیدار امروز، پدیده در مشهد به مصاف راه آهن رفته که نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت. سایپا و صبای قم هم در نیمه اول به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند.

کد مطلب 2951524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها