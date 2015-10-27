قرارگاه عملیاتی مدیریت بحران در سازمان حج و زیارت تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامه «رویداد» رادیو گفتگو اظهار کرد: به سازمان حج و زیارت پیشنهاد دادیم قرارگاه عملیاتی برای مدیریت بحران برای سال های آینده تشکیل شود و آقایان هم پذیرفتند.

وی با اشاره به پیش بینی های کمیسیون متبوع اش مبنی بر رخدادهایی در حج امسال گفت: قبل از مناسک حج از آقای اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت دعوت کردیم و در این جلسه گزارش اجرایی خدمت و پشتیبانی از حجاج را در ابعاد مختلف ارائه دادند.

وی ادامه داد: بعد از بروز حادثه جرثقیل در خانه کعبه و فاجعه منا، کمیسیون برآن شد تا گزارشی از حجت الاسلام قاضی عسگر و آقای اوحدی داشته باشیم و بلافاصله بعد از فاجعه کارگروهی در کمیسیون تشکیل شد.

سالک اقدامات صورت گرفته در جلسه روز گذشته در کمیسیون فرهنگی را مبنی بر تبادل و اصلاح مستندات عنوان کرد و افزود: قرار شد کارگروه موضوع را ادامه دهد؛ همانگونه که حضرت آقا فرمودند مسئله منا نباید از بین رود و این حقوق احیا شود و کمیسیون فرهنگی به دو نفر از نمایندگان عازم حج ماموریت داد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: به زودی جلسه ای در بعثه مقام معظم رهبری با حضور وزارت امورخارجه تشکیل می شود و ما در خواست کردیم از کمیسیون فرهنگی نیز نماینده ای حضور داشته باشد.

سالک با بیان اینکه بعثه مقام معظم رهبری مسئول هماهنگی هاست، ادامه داد: «قرار است نامه ای به رئسای کمیسیون های فرهنگی مجالس کشورهای اسلامی نوشته شود و ان شاالله از طریق دیپلماسی کشور و وزارت امورخارجه این کار را اجرایی می کنیم.»

وی همچنین از پیشنهادی مبنی بر گردهمایی بعثه سایر کشورهای اسلامی در تهران سخن گفت تا مستندسازی این موضوع در سطح جهان منعکس شود.

حجت الاسلام سالک در پاسخ به محتمل بودن مدیریت جهانی حج، اظهار کرد: این مسئله چند سازوکار را می طلبد و در وهله اول باید کمیته ای حقیقت یاب با حضور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود و عوامل این قضیه برای جهان اسلام روشن شود.

وی قدم بعدی را فعال شدن دیپلماسی وزارت خارجه خواند و تصریح کرد که موضوع منا باید در جلسات بین المللی مطرح شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: به سازمان حج و زیارت و بعثه پیشنهاد دادیم که قرارگاه عملیاتی برای مدیریت بحران که ممکن است در سال های آینده رخ دهد، در سازمان تشکیل شود و امیدواریم پیش بینی های لازم صورت گیرد تا در حج آینده چنینی حادثه ای را شاهد نباشیم.