۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۲۱

پلمپ یک کارگاه قالیشویی آلاینده

رئیس محیط زیست رباط کریم از پلمپ یک کارگاه قالیشویی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب زارع با اعلام این خبر گفت: با همکاری محیط زیست و شهرداری رباط کریم یک واحد غیر مجاز و آلاینده پس از سیر مراحل قانونی پلمپ و تعطیل شد.

وی افزود: طی تماسهای تلفنی شهروندان رباط کریم از تخلف زیست محیطی یک واحد غیرمجاز و آلاینده آب و خاک در منطقه اصغرآباد، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ضمن بازدید از کارگاه، از پساب خروجی این واحد نمونه برداری کردند.

زارع اظهار داشت: پس از محرز شدن وجود آلودگی در خروجی پساب این واحد و عدم توجه مسئولان این واحد به اخطارهای ابلاغ شده، موضوع از طریق کمیسیون بند ۲۰ شهرداری رباط کریم مطرح و پیگیری شده و در نهایت این کارگاه با حکم کمیسیون پلمپ شد.

