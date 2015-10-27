پلمپ یک کارگاه قالیشویی آلاینده

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب زارع با اعلام این خبر گفت: با همکاری محیط زیست و شهرداری رباط کریم یک واحد غیر مجاز و آلاینده پس از سیر مراحل قانونی پلمپ و تعطیل شد.

وی افزود: طی تماسهای تلفنی شهروندان رباط کریم از تخلف زیست محیطی یک واحد غیرمجاز و آلاینده آب و خاک در منطقه اصغرآباد، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ضمن بازدید از کارگاه، از پساب خروجی این واحد نمونه برداری کردند.

زارع اظهار داشت: پس از محرز شدن وجود آلودگی در خروجی پساب این واحد و عدم توجه مسئولان این واحد به اخطارهای ابلاغ شده، موضوع از طریق کمیسیون بند ۲۰ شهرداری رباط کریم مطرح و پیگیری شده و در نهایت این کارگاه با حکم کمیسیون پلمپ شد.