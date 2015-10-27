دیدار تیم فوتسال یاسین پیشروی قم برابر کاشی نیلوی اصفهان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتسال یاسین پیشروی قم و کاشی نیلوی اصفهان قرار بود امروز سه‌شنبه در هفته چهاردهم لیگ برتر به مصاف هم بروند که این دیدار برگزار نشد.

بر اساس برنامه، دیدار تیم‌های یاسین پیشروی قم و کاشی نیلوی اصفهان از ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید حیدریان قم برنامه‌ریزی شده بود که این بازی در نهایت لغو شد.

علت لغو این مسابقه مشکلات داخلی باشگاه کاشی نیلوی اصفهان اعلام شده است و کاروان تیم کاشی نیلو نیز به همین دلیل به قم سفر نکرده است.

این در حالی است که تیم یاسین پیشروی قم شب گذشته آخرین تمرین خود پیش از مسابقه امروز را نیز انجام داد و مهیای این مسابقه بود.

هنوز مشخص نیست کمیته فوتسال در مورد این مسابقه و سرنوشت تیم کاشی نیلوی اصفهان چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

یاسین پیشروی قم هفته آینده در دومین هفته از دور برگشت لیگ برتر فوتسال در قم میزبان تیم میثاق تهران است و سپس در تهران با تاسیسات دریایی تهران روبرو می‌شود.