به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز سه‌شنبه با انجام پنج دیدار باقی‌مانده به پایان می‌رسد و طی آن دریکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته تیم تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف تیم ذوب‌آهن اصفهان رفته است که این دیدار در ۴۵ دقیقه اول با نتیجه دو بر یک به نفع تراکتورسازی به پایان رسید.

هوای تبریز خیلی سرد است و وزش شدید باد در برخی از اوقات بازی مشکلاتی برای بازیکنان پیش می آورد. استقبال خوبی از این دیدار به عمل نیامده و کمتر از ۸هزار نفر در ورزشگاه نظاره گر این بازی هستند.

عصبانیت شدید گل محمدی سرمربی ذوب آهن از نحوه قضاوت داور این دیدار اصلی ترین سوژه نیمه اول این بازی بود. یحیی گل محمدی در چند حرکت به قاضی این دیدار معترض بود. گل محمدی در دقیقه ۴۴ نیز شدت عصبانیت خود را با درآوردن و کوبیدن کت خود به زمین و شوت کردن آن نشان داد که این حرکت او با تذکر جدی داور به وی همراه بود.

تونی اولیویرا سرمربی محبوب تراکتورسازی در ابتدای بازی به شدت از طرف تماشاگران تشویق شد و وی نیز به آنها دست تکان داد.

قبل از شروع بازی نیز تماشاگران در ورزشگاه و روی سکوها عزاداری کردند.

دیدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب‌آهن را حسین زرگر به‌عنوان داور وسط سوت می زند و همچنین محمدرضا منصوری و حسن انتظاری نیز به‌عنوان کمک‌ها وی را در قضاوت این دیدار همراهی می‌کنند. هادی محمدی بازیکن تیم ذوب آهن نیز در دقیقه ۳۰ این بازی تنها کارت زرد نیمه نخست را دریافت کرد.