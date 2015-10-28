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۶ آبان ۱۳۹۴، ۵:۱۷

حجت الاسلام غروی در گفتگو با مهر:

عربستان باید عواقب اعدام شیخ نمر النمر را بپذیرد

عربستان باید عواقب اعدام شیخ نمر النمر را بپذیرد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه عربستان در صورت ارتکاب جرم اعدام شیخ نمر باید عواقب آن را بپذیرد،گفت:این اتفاق موجب ناامنی در عربستان می‌شود و آل سعود را بیشتر در باتلاق فرو خواهد برد.

حجت الاسلام سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تائید حکم اعدام شیخ نمر توسط پادشاه عربستان، اظهارداشت: اگر سعودی ها چنین جرمی را مرتکب شوند قطعا این اقدام در داخل و خارج از کشور بازتاب منفی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شیعیان عربستان در یک منطقه حساسی از این کشور زندگی می‌کنند، گفت: عربستان در صورت ارتکاب این اشتباه باید عواقب آن را بپذیرد، چرا که ممکن است این اتفاق موجب ناامنی در عربستان شود.

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، افزود: با توجه به چالش‌هایی که عربستان در منطقه با آن مواجه است، از جمله جنگ در یمن و خطراتی که از سوی داعش این کشور را تهدید می‌کند، با این اقدام یک چالش جدی و جدید برای آل سعود به وجود خواهد آمد که بیشتر این کشور را در باتلاق فرو خواهد برد.

غروی با اشاره به جایگاه اجتماعی شیخ نمر، ادامه داد: حکم اعدام برای یک شخصیت شناخته شده دینی و اجتماعی، چهره این کشور را در خارج و در پیش دیگر ملت‌ها منفورتر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه حاکمان جدید عربستان بسیار ناشی‌گرانه عمل می‌کنند، گفت: حاکمان قبلی عربستان به راحتی ریسک نمی‌کردند، اما امروز ناپختگی را در رفتار حاکمان سعودی شاهد هستیم که این رفتارها نشان از، ازهم‌پاشیدگی و ازهم‌گسستگی نظام مدیریتی عربستان دارد و تعارض‌ها و تضادها در حاکمیت این کشور نمایان است.

کد مطلب 2951561

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