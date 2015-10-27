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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۰۱

سه گل توسط سه سرباز تراکتورسازی؛

درخشش سربازان تراکتورسازی برابر ذوب آهن/ تشویق بوندسلیگایی ثاقبی

درخشش سربازان تراکتورسازی برابر ذوب آهن/ تشویق بوندسلیگایی ثاقبی

تبریز – بازیکنان سرباز تراکتورسازی برابر ذوب آهن اصفهان درخشش فوق العاده ای دارند تا جاییکه هر سه گل تراکتورسازی را در این دیدار تا دقیقه ۶۵ سربازان این تیم به ثمر رسانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز سه‌شنبه با انجام پنج دیدار باقی‌مانده به پایان می‌رسد و طی آن دریکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته تیم تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف تیم ذوب‌آهن اصفهان رفته است که این دیدار تا دقیقه ۶۵ با نتیجه سه بر یک به نفع تراکتورسازی درجریان است.

در نیمه دوم درحالیکه باد همچنان می وزد و هوا نیز نیمه آفتابی است تراکتورسازی با شاهین ثاقبی در دقیقه ۵۵ به گل سوم رسید. ثاقبی بعد از این گل پیراهن خود را درآورد و یک کارت زرد از سوی داور دریافت کرد. این گل ثاقبی باعث شد اندک تماشاگران حاضر در ورزشگاه وی را به شکل بوندسلیگایی تشویق کنند و یک طرف اسم کوچک وی را صدا می زنند و طرف دیگر نیز فامیلی وی را فریاد می زنند.

تونی اولیویرا نیز که در این ۱۰ بازی اخیر همواره تحت فشارهای زیادی بوده است و در این سه بازی اخیر تیمش نمایش خوبی از خود نشان داده است امروز توسط هواداران به شدت تشویق شد. وی بعد از گل سوم تراکتورسازی نیز تشویق شد.

یحیی گل محمدی سرمربی تیم اصفهانی بعداز اینکه تیمش گل سوم را دریافت کرد به شدت عصبانی شد و به سمت نیمکت رفت. جالب اینکه یحیی دیگر کت خود را بر تن ندارد  و کتش را روی نیمکت گذاشته است، در نیمه اول گل محمدی در دقیقه ۴۴ شدت عصبانیت خود را با درآوردن و کوبیدن کت خود به زمین و شوت کردن آن نشان داد که این حرکت او با تذکر جدی داور به وی همراه بود.

دو گل دیگر تراکتورسازی را نیز سروش رفیعی و بختیار رحمانی دو سرباز دیگر این تیم به ثمر رسانده اند.

کد مطلب 2951566

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