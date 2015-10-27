امیدوارم استقلال بتواند برابر پرسپولیس ۶ گل سال ۵۲ را تغییر دهد!

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حاجیلو با اشاره به وضعیت تیم فوتبال سایپا در پایان هفته دهم لیگ برتر گفت: در حال حاضر سایپا شرایط خوبی دارد و همگی هم‌قسم هستیم تا بتوانیم در دیدارهای آینده نتایج خوبی کسب کرده و شرایطمان را در جدول بهبود ببخشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات جلالی با سایپا حل شده است، ادامه داد: خوشبختانه جلسه خوبی برگزار کردیم و همه مشکلات را به فراموشی سپرده تا بتوانیم با بازی های خوبی که ارائه می‌دهیم، به بالای جدول برسیم.

وی در خصوص دیدار استقلال و پرسپولیس که روز جمعه برگزار خواهد شد، توضیح داد: از قدیم که ما بازی می کردیم و شاید قبل از ما هم همیشه این دیدار از حساسیت های ویژه ای برخوردار بود و نمی توانیم به راحتی از این دیدار بگذریم. هیچ وقت نمی توان به نتایج قبل دو تیم برای دربی استناد کرد. بارها اتفاق افتاده است که تیمی ضعیف تر بوده، اما توانسته برنده دربی باشد.

سرپرست باشگاه سایپا در پاسخ به این سوال که شرایط دو تیم را برای این دیدار چگونه می بینید، خاطرنشان کرد: به نظر من استقلال از جوانان به خوبی استفاده می کند و توانسته نتایج خوبی نیز کسب کند، اما مظلومی باید حواسش باشد که فوتبال ۹۰ دقیقه است و اشتباهی را که در بازی آخر حضورش انجام داد، تکرار نکند، زیرا در آن بازی فکر می کرد که برنده دیدار است، اما در دقایق پایانی شکست را با پیروزی عوض کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: پرسپولیس از خط هافبک و فوروارد خوبی سود می برد، اما به نظر من خط دفاع این تیم نقطه ضعف آن است و استقلال باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا از این نقطه ضعف به بهترین وجه استفاده کند.

مدافع پیشین استقلال در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه تیمی برنده خواهد شد؟ گفت: هر تیمی که با تمرکز بالا با آرامش بیشتری در زمین حضور پیدا کند، برنده دیدار خواهد بود.

حاجیلو در پاسخ به این سوال که به نظر شما استقلال با چه نتیجه ای پرسپولیس را شکست خواهد داد؟ گفت: قلبا دوست دارم استقلال برنده باشد ولی امیدوارم بچه ها جمعه بتوانند نتیجه ۶ بر صفر سال 52 را تغییر دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات و اختلافات شما با برخی از مسئولین استقلال حل شده است یا خیر گفت: به این سوال جواب نمی دهم و آن را فراموش کنید.