به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، صنایع و شهرک‌های صنعتی شهرستان‌های خرمدره، ابهر و سلطانیه بابیان اینکه نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را برای حل مشکلات واحدهای صنعتی را انجام می‌دهند افزود: وضعیت واحدهای صنعتی و ثبات قیمت ارز و تک‌نرخی شدن آن از دغدغه‌های مهم مجلس است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود در زمینه قیمت ارز که دارای دو قیمت است لغو تحریم‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تک‌نرخی شدن ارز داشته باشد.

رحمانی با اذعان به اینکه صنعت یکی از بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را از تحریم و تورم دیده است افزود: تحریم و تورم دو مقوله مهم است که بیشترین ضربه را به بخش صنعت کشور زدند و باعث ایجاد چالش در حوزه های صنعتی و اقتصادی شدند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن تمام تلاش خود را در حوزه تحریم‌ها برای ضربه زدن به ایران اسلامی به کار گرفت افزود: دشمن تلاش کرد به ابزار تحریم اقتصاد ایران را فلج کند و در این راستا چرخ‌های صنعت ایران را هدف قرارداد ولی رهنمودهای مقام معظم رهبری این توطئه‌ها دشمنان را با شکست مواجه کرد.

رحمانی افزود: باید در دوران پسا تحریم به حوزه صنعت و رشد و تغذیه اعتباری این بخش توجه ویژه صورت بگیرد.

وی ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به حوزه سرمایه گذاری صنعتی در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید برای توسعه صنعتی کشور از همه ابزارها استفاده شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از مشکلات موجود در حوزه صنعت، معدن و تجارت گفت: برای رفع این مشکلات باید بخش خصوصی به ویژه صنعت‌گران از ظرفیت‌های موجود در مجلس که نمونه آن شورای گفت‌وگو است استفاده کند.

رحمانی لزوم توسعه صنعتی کشور را مورد تأکید قرارداد و گفت: حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی گام مؤثری در رفع مشکل بیکاری جامعه به‌ویژه جوانان است و روند اشتغالزایی در کشور با شتاب خود چالش های فرهنگی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و کاهش می دهد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت استان زنجان در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و وضعیت این استان در حوزه صنعت و معدن را یادآور شد و گفت: استان زنجان می‌تواند نقش مهمی در زمینه صنعتی و معدن کشور ایفا کند و از نظر فعالیت صنایع و معادن وضعیت مطلوبی دارد و حل شدن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز به عزم جدی و تلاش مضاعف دارد.