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۶ آبان ۱۳۹۴، ۹:۳۲

جام حذفی آلمان؛

بایرن مونیخ در زمین وولفسبورگ پیروز شد

بایرن مونیخ در زمین وولفسبورگ پیروز شد

تقابل زودهنگام نایب قهرمان و قهرمان فصل گذشته بوندس لیگا در جام حذفی با پیروزی تیم بایرن مونیخ پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاه‌های آلمان سه شنبه شب با برگزاری سه مسابقه دیگر ادامه یافت که در حساس‌ترین دیدار وولفسبورگ میزبان بایرن مونیخ بود که این بازی در پایان با حساب ۳ بر یک به سود بایرن مونیخ تمام شد.

داگلاس کاستا (۱۵) و توماس مولر (۲۰ و ۳۴) در این بازی گل‌های تیم بایرن مونیخ را به ثمر رساندند. آندره شورله هم در دقیقه ۹۰ تنها گل میزبان را وارد دروازه نویر کرد.

در یکی دیگر از دیدارها تیم بوخوم برابر کایزرسلاترن به برتری یک بر صفر دست یافت و دارمشتات در مصاف با هانوفر نیز ۲ بر یک برنده شد.

کد مطلب 2951589

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