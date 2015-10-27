جریان نفوذ به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سراج در همایش «اقتصاد مقاومتی و نفوذ استکبار جهانی» که عصر امروز در سالن بصیرت لانه جاسوسی سابق برگزار شد با اشاره به جنگ نیابتی در منطقه اظهار داشت: در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته در حالی آمریکایی با کاهش قدرت در منطقه مواجه شده اند که جمهوری اسلامی ایران به شدت قدرتش افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: ما به سمت قدرت هوشمند حرکت کردیم و جهش علمی ما فوق العاده خوب بود. در بحث برتری نظامی واقعا به این برتری رسیده ایم و همچنین در بحث زیر ساخت های اقتصادی شرایط برای ما مهیا شده است.

سراج با بیان اینکه زرادخانه ای از قدرت نرم را در منطقه ایجاد کرده ایم گفت: آمریکایی ها سه جنگ را علیه ایران بکار برده اند که این سه جنگ عبارتند از: جنگ نیابتی، جنگ نرم و جنگ اقتصادی.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اثرگذاری کم جنگ نیابتی و جنگ نرم تصریح کرد: در جنگ اقتصادی که ۲۰ درصد در جامعه ما تاثیرگذار شد و از این جا به بعد مسئله نفوذ به عنوان یک جنگ سیاسی و فرهنگی نمود بیشتری پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه جریان نفوذ سعی کرد پایه های قدرت هوشمند ایران را تضعیف کند خاطرنشان کرد: در عرصه رشد و فناوری حرکت ما متوقف شده است و جریان نفوذ به بهانه انتقال تکنولوژی از خارج به سمت داخل برخی پروژه های ما را معطل نگاه داشته است.

سراج افزود: پروژه ماهواره بر دو سال است در کشور متوقف شده است در حالی که مراحل آخر آن را طی می کرد و می توانستیم قبل از هند به این تکنولوژی دست پیدا کنیم. همچنین می توانستیم بعد از روسیه، آمریکا و چین چهارمین کشور دارای این پروژه باشیم.

وی تصریح کرد: همزمان با ماهواره روی موشک بالستیک نقطه زن نیز کار کردیم که همین «عماد» بود که اخیرا آزمایش شد و موشکی کنترل پذیر از لحظه شلیک تا رسیدن به هدف است.

سراج با بیان اینکه در چنین شرایطی پروژه ماهواره تعطیل می شود و قدرت بازدارندگی ما را تقلیل می دهد، ادامه داد: ما می توانستیم به اوج قدرت خود برسیم.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به فعالیت های اقتصادی در دو سال گذشته گفت: در زمینه اقتصادی دو سال است تمام برنامه های کشور معطل نگه داشته شده است.

وی با طرح این سئوال که چرا آمریکایی ها این سه جنگ را با ما انجام دادند؟ تصریح کرد: برای اینکه در جنگ اطلاعاتی و امنیتی تیرهای نفوذ را به صورت نقطه ای به ما بزنند زیرا معتقد بودند که اگر قدرت هوشمند ایران به همین شکل ادامه پیدا کند ایران به یک قدرت جهانی تبدیل خواهد شد.

سراج با اشاره به اینکه آمریکایی ها با نفوذ به صورت نقطه ای نقاط قدرت هوشمند ایران را هدف قرار می دهند افزود: آنها بخشی از آن هدف را زده اند و در نفوذ آمریکایی ها می خواهند جنگ نیابتی را که به شکست انجامیده است به پیروزی تبدیل کند.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها در جنگ نبابتی باختند و منطقه را از دست خواهند داد و از نفوذ برای تبدیل این وضعیت به پیروزی بهره می گیرند.

وی با اشاره به برگزاری نشست امنیتی مونیخ در تهران گفت: این نشست یکی از نقاط نفوذ بود. در حالی که ما جنگ نیابتی را به یک پنجره امنیتی در منطقه تبدیل می کنیم، نشست امنیتی مونیخ به معنای نفوذ است و پشت این نشست، صهیونیست ها قرار دارند.

سراج ادامه داد: جریان نفوذ به مراکز تاثیرگذار، تصمیم گیر و تصمیم ساز رسیده است و قصد دارد در یک سال آینده قطعات پازلی را که نتوانسته تکمیل کند، به سرانجام برساند.

وی ادامه داد: یکی از قطعات این پازل در انتخابات مجلس خبرگان برای تضعیف نقش رهبری است و دیگری انتخابات مجلس شورای اسلامی برای توسعه قدرت نفوذ و اثربخشی آن خواهد بود.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه با یک جنگ بسیار پیچیده، قوی و اثربخش مواجه هستیم افزود: غفلت از این سه جنگ می تواند خسارات زیادی برای ما در پی داشته باشد و حضرت آقا در چند ماه اخیر بیش از ۷۰ بار از نفوذ یاد کرده اند.