سود انباشت شده تسهیلات کشاورزان هرمزگانی ۳۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حیدری پوری عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی تعیین تکلیف تسهیلات بانکی معوق در بخش کشاورزی استان هرمزگان، عنوان کرد: کشاورزان هرمزگانی حدود ۲۴۰ میلیارد تومان از بانکهای استان وام و تسهیلات دریافت کرده اند که سود انباشت شده آن ۳۰۰ میلیارد تومان است.

وی انباشت بدهی بهره برداران و عدم توانایی آنها در بازپرداخت اقساط معوق، عدم امکان استفاده مجدد از تسهیلات بانکی جدید، نیاز کشاورزان به تسهیلات برای تأمین نهاده های کشاورزی و رها شدن و راکد ماندن طرح ها را از جمله مشکلات بخش کشاورزی در استان هرمزگان برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحد های تولیدی، کمک به تکمیل و ایجاد زیرساخت های واحد های تولیدی، کمک به بهبود وضعیت معیشت کشاورزان و تامین تجهیزات مورد نیاز واحد های تولیدی را خواستار شد.

۲۵ درصد تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری باید با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص یابد

جاسم جادری استاندار هرمزگان نیز در این نشست عنوان کرد: برای کمک به برطرف شدن مشکلات کشاورزان باید بند (ج ) و (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۴ مبنی بر تامین اعتبار مورد نیاز از طریق مدیریت بحران استانداری هرمزگان اجرایی شود.

وی افزود: به منظور تأمین نقدینگی بخش کشاورزی طبق بند (ح) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۴ با برنامه ریزی بانک مرکزی، حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری باید به بخش کشاورزی و منابع طبیعی با نرخ ترجیحی اختصاص یابد.

استاندار هرمزگان همچنین از بانک ها خواست لیست مدیونین بانکی را به کارگروه های شهرستانی ارائه کنند.

جادری تصریح کرد: از کشاورزان نیز می خواهیم با تولید محصولات کم هزینه با نیاز آبی کم و محصول و درآمد بیشتر به سمت کشت های نوین و مکانیزه برای رقابتی کردن بازار بروند.

وی خاطرنشان کرد: قرار است به زودی غرفه های فروش محصولات کشاورزی به عنوان بارانداز راه اندازی شود تا کشاورزان خود بتوانند محصولاتشان را به فروش رسانند تا سود این کار تنها عاید دلالان نشود.