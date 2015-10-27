مصاحبه برانکو با یک دوربین برای فیفا و بازگشت بازیکنان مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پیروزی برابر ملوان در حالی آغاز شد که دو بازیکن مصدوم سرخپوشان به تمرینات این تیم بازگشتند. حاشیه‌های این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* ۲۰ دقیقه پیش از آغاز تمرین برانکو ایوانکوویچ به بازیکنان تیمش این فرصت را داد تا هر کدام از آنها که مایل هستند در خصوص دربی با خبرنگاران گفتگو کنند.

* یک دوربین تلویزیونی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در محل تمرین سرخپوشان حضور پیدا کرد و با برانکو ایوانکوویچ و محسن بنگر مصاحبه کردند. این مستند قرار است که بعد از دربی در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شود.

* این تمرین از ساعت ۱۶:۲۰ با صحبت های کادر فنی آغاز شد و سرخپوشان با انجام حرکات کششی به گرم کردن بدن هایشان پرداختند.

* پاسکاری‌های کوتاه دیگر برنامه‌ای بود که کادر فنی برای این جلسه تمرینی در نظر گرفته بود.

* دروازه‌بان‌ها نیز از ابتدا تمرینات اختصاصی و ویژه ای را زیر نظر ایگور پانادیچ انجام دادند.

* بازیکنانی که روز گذشته برابر ملوان به میدان رفته بودند حدود ۳۰ دقیقه به صورت نرم دور زمین دویدند و سپس به رخت‌کن رفتند.

* مصطفی قنبرپور با تاخیر در مجموعه درفشی‌فر حضور پیدا کرد. کریم باقری در این جلسه تمرینی غایب بود.

* امید عالیشاه به علت زانو درد حدود ۲۰ دقیقه دور زمین به صورت اختصاصی دوید و سپس به رختکن رفت.

* بابک حاتمی که در روزهای اخیر به علت مصدومیت در تمرینات گروهی حضور نداشت، در این تمرین بدون مشکل همراه سایر نفرات تمرین کرد.

* مایکل اومانیا نیز که از جمله مصدومان پرسپولیس محسوب می شود، تمرینات ابتدایی اش را با تیم انجام داد و پس از حدود یک‌ساعت به صورت اختصاصی زیر نظر مارکو استیلینوویچ به کار با توپ مشغول شد و در پایان به دویدن دور زمین پرداخت.

* آقاوسط دیگر برنامه کادر فنی برای تمرین امروز بود که کادر فنی به حفظ توپ و پرسینگ در طول این تمرین تاکید داشت.

* پرسپولیسی ها پس از آن زیر نظر آندره پانادیچ به مرور کارهای هجومی پرداختند. پاسکاری های پشت محوطه جریمه و شوت‌زنی به دروازه از دیگر برنامه های کادر فنی برای این جلسه تمرینی بود که تاکید داشت تا بازیکنان در زدن ضربات آخر دقت ویژه ای داشته باشند.