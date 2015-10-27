به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال امروز سه شنبه در شهرهای مختلف برگزار شد که در یکی از مسابقات امروز، تیم صدرنشین تاسیسات دریایی در تهران به مصاف تیم دوم جدول یعنی مس سونگون رفت که این بازی با نتیجه تساوی پر گل ۴ به ۴ خاتمه یافت.

تاسیسات با این نتیجه ۳۳ امتیازی شد و اختلاف ۴ امتیازی‌اش با تیم مس سونگون حفظ شد.

تیم گیتی پسند هم امروز در کرج میهمان مقاومت البرز بود که این بازی با نتیجه ۴ بر ۳ به سود گیتی پسند به اتمام رسید. این نتیجه در حالی رقم خورد که گیتی پسند سرمربی خود را در تعطیلات نیم فصل تغییر داد و رضا لک جای محمود خوراکچی را گرفت.

دیدار یاسین پیشرو قم با تیم قعرنشین کاشی نیلوی اصفهان به خاطر عدم حضور کاشی لغو شد تا نماینده قم سه امتیاز این مسابقه را از آن خود کند.

نتیجه مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

* تاسیسات دریایی ۴ - مس سونگون ۴

* مقاومت البرز ۳ - گیتی پسند اصفهان ۴

* دبیری تبریز ۲ - شهروند ساری یک

* میثاق تهران ۲ - منصوری قرچک

* حفاری اهواز ۳ - آذرخش بندرعباس یک

* یاسین پیشرو قم ۳ - کاشی نیلو صفر- ( لغو مسابقه به علت عدم حضور کاشی)

* فردوسی مشهد ۲ - فرش آرا مشهد ۲



جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال:

۱- تاسیسات دریایی ۳۳ امتیاز

۲- مس سونگون ۲۹ امتیاز

۳- گیتی پسند اصفهان ۲۷ امتیاز

۴- دبیری تبریز ۲۶ امتیاز

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۱۲- مقاومت البرز ۱۲ امتیاز

۱۳- فرش آرا مشهد ۱۰ امتیاز - یک بازی کمتر

۱۴- کاشی نیلو ۷ امتیاز