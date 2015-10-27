به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند داستانى «میراث مرثیه» در ٧ قسمت ٥٠ دقیقه ای تهیه و تولید شده است و امشب پنجم آبان ماه بعد از خبر ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه یک سیما می رود. این مجموعه با موضوع بررسى زندگى و آثار شاعران و مداحان اهل بیت(ع) در ساختار مستند داستانى ساخته شده است.

تهیه و تولید این مجموعه ٧ قسمتى ٢ سال زمان برده و در هر قسمت به زندگى و آثار یكى از این شاعران و مداحان اهل بیت پرداخته شده است. پیش تولید این مجموعه كه شامل تحقیق و پژوهش، مصاحبه با شاعران و مداحان، انتخاب بازیگران، انتخاب عوامل و همچنین انتخاب لوكیشن برای بازسازی برخی وقایع بوده است نزدیك به یك و نیم سال به طول انجامید.

تولید این مجموعه در چند لوكیشن قدیمی در تهران و در شهرك سینمایی غزالی و همچنین در یكی از روستاهای فومن صورت گرفت، پس از تولید این مجموعه در بازه زمانی چهار ماهه حدود ٦٠ قطعه موسیقی برای آن تولید شد كه نیمی از آنها بازسازی نوحه ها و اشعار مداحان و شاعران اهل بیت است.

در این مجموعه ۷ قسمتی اهالی فرهنگ و هنر همچون ثریا قاسمى، سیاوش طهمورث، سیروس كهوری نژاد، محمدرضا علیمردانى، امیر مولوى، محمدرضا غیاث آبادى، محمدرضا رهگذر، فرزاد رمضانى، شهرام نجاتى، سیامك احمدى زندگی سوژه اصلی مستند را روایت می کنند.

این مجموعه با حمایت حجت الاسلام سید مهدى خاموشى رییس سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و تولید شده است و حدود ١٤٠ نفر در مراحل پیش تولید، تولید و پس از تولید حضور داشته اند.

در مجموعه مستند «میراث مرثیه» دوره های مختلف تاریخى از دوره صفویه تا دهه ٥٠ بازسازى شده است و بسیاری از لباس ها و وسایل صحنه ساخته شده است.

در این مجموعه به زندگى و آثار شخصیت هایی همچون محتشم كاشانى، شیخ رضا سراج، حاج مرزوق حائرى، سید مهدى قوام، كربلایی محمود بهجت، میرزا حسین بابا مشكین و اكبر ناظم پرداخته شده است. هدف از ساخت و تولید چنین مجموعه اى آشنایی مردم با افراد تاثیر گذار در دستگاه امام حسین (ع) بوده است.

عوامل این مجموعه عبارتند از: تهیه كننده: سید مازیار هاشمى، مهدى صفى یارى، نویسنده و كارگردان: مهدى زنگنه، مجرى طرح: موسسه فرهنگى سرزمین آفتاب، شركت فیلمسازى آشا فیلم، مدیر تصویربرداری بخش بازسازى: هادى بهروز، مدیر تصویربرداری بخش مستند: فرهاد طالبی نژاد، حامد فرشته حكمت، مشاور كارگردان: وحید شیخلر، دستیار یك كارگردان و برنامه ریز: وحید كاشى، طراح گریم: بابك شعاعى، طراح صحنه و لباس: سعید حسنلو، مدیران تولید: سلیم قاسمى، محمد ابراهیم عزیزى، موسیقى متن: كیهان شادور، صدابردار: جلال سعادت یار، امیر تركمن، دستیار تهیه: اكبر سلطانزاده، تیتراژ: روح الله موحدى، جانشین تولید: جعفر حسین زاده، تدوین: مهدى زنگنه، مرضیه ارجمندی، صداگذارى: مرضیه ارجمندى، آرشیو: ندا كیایی، منشى صحنه: سالومه میرسعید.