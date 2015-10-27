بهت و حیرت تماشاگران از نتیجه بازی/آتش بازی شاگردان یحیی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن از هفته دهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز آغاز شد که این دیدار در نهایت با نتیجه چهار بر چهار به پایان رسید.

این دیدار در حالیکه تا دقیقه ۸۱ با نتیجه چهار بر یک به نفع تراکتورسازی درجریان بود ولی در دقایق پایانی و ۵ دقیقه تلف شده بازی ورق برگشت و شاگردان یحیی گل محمدی در ذوب اهن شاهکار کردند و نتیجه را به تساوی کشاندند.

این گل های پشت سر هم بازیکنان ذوب آهن باعث بهت و حیرت تماشاگران شد، تونی اولیویرا نیز در پایان بازی درحالیکه سرش را تکان می داد به رختکن رفت.

بازیکنان سرباز تراکتورسازی برابر ذوب آهن اصفهان درخشش فوق العاده ای داشتند تا جاییکه هر چهار گل تراکتورسازی را در این دیدار سربازان این تیم به ثمر رسانده اند. بختیار رحمانی دو گل و سروش رفیعی و ثاقبی هرکدام یک گل برای تراکتورسازی به ثمر رساندند.

گل های تیم اصفهانی را نیز در این دیدار احسان پهلوان، تبریزی و کاوه رضایی و اسماعیلی فر به ثمر رساندند.

تعدادی از بازیکنان تراکتورسازی بعد از سوت پایان بازی همچنان روی زمین دراز کشیده بودند و توان بلند شدن و رفتن به رختکن را نداشتند. اما در آن سوی میدان کادر فنی و بازیکنان ذوب اهن به شدت مشغول شادی بودند.

بعد از سوت پایان بازی تماشاگران نیز چند دقیقه ای روی صندلی های خود نشستند و بعد در اوج تعجب و حیرت از نتیجه تساوی و دریافت سه گل در ۱۵ دقیقه پایانی ورزشگاه را ترک کردند.