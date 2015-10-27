مقابل صبا بدشانس بودیم/امیدوارم روزی برسد در مورد داور صحبت نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری پس از تساوی مقابل صبای قم با بیان این مطلب افزود: از مجموعه بازیکنانم و تلاشی که آنها کردند تشکر می کنم. آنها زحمات زیادی در این دیدار کشیدند و فوق العاده بودند.

وی تاکید کرد: ما تمام حرفهایمان را در طول ۹۰ دقیقه می زنیم و موقعیت های خوبی داشتیم که با بدشانسی آنها را ازدست دادیم. به بازیکنانم ایمان دارم و اعتقاد دارم که می توانند هر روز بهتر از گذشته باشند و بازی بهتری از خود ارائه دهند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پاسخ به این سئوال که روند بازی بسیار کند بود و موقعیت گلی نداشته است گفت: حتما شما بازی را ندیده اند که این طور قضاوت می کنیم. ما در نیمه اول ۵ موقعیت داشتیم که نتوانستیم آن را به گل تبدیل کنیم.

وی در پاسخ به این که علت اعتراض مربی شما به داور این دیدار چه بود گفت: می خواهم سعی کنم ائتلافی را به وجود بیاوریم که دیگر علیه داور صحبت نکنیم به نحوه قضاوت داور کاری نداشته باشیم اما در آن لحظات باید بگویم که داور ۳ دقیقه وقت اضافی گرفت اما تنها ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه آن را محاسبه کرد و سپس سوت بازی را به صدا درآورد.

مجید جلالی در ادامه خاطرنشان کرد: داور تحت فشار بود و ما باید کاری کنیم که داوران بتوانند با آرامش قضاوت کنند.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که می توانید راجع به تحت فشار بودن داور توضیح دهید گفت: منظورم این است که از بیرون و داخل زمین آنقدر فریاد زده می شود که داور تمرکز خود را از دست می دهد و امیدوارم در بازیهای آینده چنین اتفاقی صورت نگیرد.