به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به جمع بندی نهایی برنامه های ملی اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: این برنامه ها پس از جمع بندی، توسط رئیس جمهور تقدیم مقام معظم رهبری شد تا ایشان نظرات و رهنمودهای لازم را اعلام کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در صورتی که این برنامه ها مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، به صورت جدی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت و انتظار این است که همه دستگاه ها این برنامه ها را با جدیت عملیاتی کنند.

در این جلسه دستگاه های مسئول و مجریان هر برنامه ملی انتخاب شدند و مقرر شد هر یک از برنامه های ملی توسط یک کارگروه متشکل از دستگاه مسئول و دستگاه های همکار، روند اجرایی برنامه ها را دنبال کنند.

عناوین ۱۱ گانه برنامه های ملی فوق‌الذکر عبارتند از: برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه ملی قطع وابستگی بودجه به نفت و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، برنامه ملی توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه ی ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی توسعه بازار، برنامه ملی هدفمند سازی یارانه ها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد.

در این جلسه حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند.