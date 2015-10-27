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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۰۹

توسط رئیس‌جمهور؛

برنامه‌های ملی اجرایی اقتصادمقاومتی تقدیم رهبر انقلاب شد

برنامه‌های ملی اجرایی اقتصادمقاومتی تقدیم رهبر انقلاب شد

معاون اول رئیس جمهور از ارسال برنامه‌های ملی اجرایی ستاد اقتصاد مقاومتی توسط رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب برای دریافت نظرات و رهنمودهای ایشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به جمع بندی نهایی برنامه های ملی اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: این برنامه ها پس از جمع بندی، توسط رئیس جمهور تقدیم مقام معظم رهبری شد تا ایشان نظرات و رهنمودهای لازم را اعلام کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در صورتی که این برنامه ها مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، به صورت جدی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت و انتظار این است که همه دستگاه ها این برنامه ها را با جدیت عملیاتی کنند.

در این جلسه دستگاه های مسئول و مجریان هر برنامه ملی انتخاب شدند و مقرر شد هر یک از برنامه های ملی توسط یک کارگروه متشکل از دستگاه مسئول و دستگاه های همکار، روند اجرایی برنامه ها را دنبال کنند.

عناوین ۱۱ گانه برنامه های ملی فوق‌الذکر عبارتند از: برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه ملی قطع وابستگی بودجه به نفت و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، برنامه ملی توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه ی ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی توسعه بازار، برنامه ملی هدفمند سازی یارانه ها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد.

در این جلسه حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند.

کد مطلب 2951630

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