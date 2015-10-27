ضرورت افزایش توان به منظور آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرمحسن ضیائی در جلسه گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر استان مرکزی که صبح امروز در سالن کنفرانس مرکز هماهنگی و کنترل عملیات های اضطراری ساختمان صلح برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهادت امام سجاد(ع) با بیان اینکه جلسات گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر استان ها بسیار منظم تر از گذشته انجام می شود، اظهارداشت: با توجه به بررسی های به عمل آمده از سوی معاونان ستادی جمعیت هلال احمر، عملکرد جمعیت استان مرکزی بر اساس شاخص های مد نظر انجام شده است و نقاط قوت بسیاری در عملکرد استان مرکزی دیده می شود.

وی با بیان اینکه کیفیت، جاده ای است که انتها و پایانی ندارد، افزود: هیچگاه نباید در جهت ارتقا کیفیت بسنده کرد و تلاش ها بایستی همواره برای ارتقا کیفیت مستمر بماند

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، مدیریت در به کارگیری امکانات و عملکرد ها تاثیرگذار است و عملکرد مدیریتی جمعیت هلال احمر استان مرکزی جزو نقاط مثبت و مهم این جمعیت محسوب می شود و انتظار این است داریم استان مرکزی به تراز بالاتری دست یابد.

هلال احمر ایران، جمعیتی شناخته شده در دنیا است

ضیائی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر ایران یکی از جمعیت های شناخته شده و مطرح در دنیا محسوب می شود، تصریح کرد: در این زمینه بایستی در ارائه خدمات بشردوستانه و امدادی در منطقه و در سطح بین المللی به تراز بالاتری دست یابیم.

وی به برگزاری جلسه ای در حضور معاون خبر سازمان صدا و سیما اشاره کرد و افزود: خوشبختانه دکتر پیمان جبلی به خوبی جمعیت هلال احمر را می شناسد و بر فعالیت های بین المللی هلال احمر در کشورهای مختلف احاطه دارد و این مهم جای خوشبختی است و البته وظایف مارا سنگین تر می کند که مدیران رسانه ای کشور همچون ایشان به اهداف و اصول و کارنامه درخشان هلال احمر اشراف داشته و کمک حال این نهاد مردمی باشند.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: همچنین شاهد هستیم مائور، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی و الحاج آمادو گوئیه سی، دبیرکل فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر از خدمات جمعیت هلال احمر تقدیر و تشکر کردند و این از بالندگی جمعیت هلال احمر نشات می گیرد.

به گفته وی، وظیفه ماست که امکان خدمت به مردم را بیشتر کنیم تا روحیه بشردوستانه و انسان دوستانه در کشور بیش از گذشته رواج یابد.

افزایش توان به منظور آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه

رئیس جمعیت هلال احمر به وقوع زمین لرزه ۸.۱ ریشتری در افغانستان و پاکستان اشاره کرد و گفت: زمین لرزه در عمق بیش از ۱۵۰ کیلومتری زمین در مناطق کوهستانی و کم جمعیت رخ داده بود، گفت: با توجه به اینکه این زلزله در مناطق کم جمعیت اتفاق افتاده است، تلفات جانی بسیاری نداشت.

وی ادامه داد: کشور ما نیز به عنوان یک کشور زلزله خیز، امکان وقوع زلزله های شدید در آن وجود دارد که بایستی در این زمینه توان خود را به منظور آمادگی در برابر وقوع حوادث غیرمترقبه افزایش دهیم.

ضیائی در زمینه استفاده از ظرفیت های استان مرکزی، یادآور شد: یکی از مسائل مهم و مورد توجه شناخت ظرفیت های استانی و استفاده از این ظرفیت ها به منظور اعتلای جمعیت هلال احمر است.

به گفته وی، استان مرکزی، به عنوان استانی صنعتی معرفی شده که بایستی شرکت ها و کارخانه های فعال در این استان همکاری قابل قبولی با سازمان های امدادرسان داشته باشند.

تقویت شبکه فرهیختگان در دستور کار قرار گیرد

رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص تکمیل شبکه فرهیختگان و راه اندازی سایت مخصوص به منظور جمع اوری کمک های مردمی از خیرین ایرانی خارج از کشور، بیان کرد: یکی از بزرگترین محل های درآمد سازمان های خیریه، سایت های جمع آوری کمک های مردمی است؛ با توجه به اینکه پنج میلیون ایرانی خارج از کشور راغب به ارائه کمک های نقدی به آسیب دیدگان هستند، می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

استان مرکزی به عنوان پایلوت کشوری در ارائه آموزش های امدادی تعیین شود

ضیائی در خصوص انتخاب استان مرکزی به عنوان پایلوت کشوری در زمینه ارائه آموزش های امدادی، تصریح کرد: این استان می تواند در زمینه ارائه آموزش های امدادی به عنوان پایلوت کشوری شناخته شده و فعالیت کند.

وی به دغدغه استانها در خصوص جذب نیرو در حوزه اطلاع رسانی اشاره کرد و گفت: می توان از ظرفیت داوطلبی حضور خبرنگاران داوطلب در روابط عمومی جمعیت های هلال احمر استان ها استفاده کرد و لذا روابط عمومی مرکز و حوزه های پشتیبانی، خزانه داری و ... با ارائه یک طرح جامع، بستری فراهم کنند تا استانها بتوانند از نیروهای خبرنگار داوطلب استفاده کنند.

ضیائی خواستار تحقق شعار بهداشت جهانی" جهانی فکر کنیم، منطقه ای عمل کنیم" در جمعیت هلال احمر شد.

اهداء بیش از ۳۰ هزار و ۵۷۷ مترمربع زمین توسط خیرین به هلال احمر

مرتضی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی در این جلسه با بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان مرکزی دارای ۱۰ شعبه و یک دفتر نمایندگی است که شامل جمعیت‌های اراک، ساوه، خمین، محلات، دلیجان، ساوه، تفرش، آشتیان ،شازند، خنداب،زرندیه و دفتر نمایندگی غرق آباد می شود، تصریح کرد: این جمعیت با راه اندازی ۱۱پایگاه امداد و نجات بین شهری (جاده ای) در محورهای اراک، قم، اراک، ملایر، بروجرد، اراک، فراهان، تفرش، اراک، ازنا- خمین، محلات- ساوه ، تهران- ساوه ،همدان- ساوه، سلفچکان - دلیجان ، سلفچکان- ساوه ،جاده قدیم تهران در حال خدمت رسانی است که دو پایگاه جاده ای گردنه گیان در محور تفرش-تهران و ورچه در محور خمین- اراک در حال ساخت و راه اندازی است.

وی به ارتباط موثر و تعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی با دستگاههای اجرائی به‌خصوص دستگاههای مرتبط از جمله نیروی انتظامی، اورژانس، مدیریت بحران، راه وشهر سازی و ... باعث افزایش اعتماد و تسهیل در کار ها بوده است، اشاره کرد و ادامه داد: ارائه آموزشهای مدیریت بحران در سطح مدیران کل دستگاههای اجرائی، فرمانداران، شهرداران و بخشداران، امضای تفاهم نامه های کل دستگاههای اجرایی و آموزش کمکهای اولیه باعث ایجاد ادبیات مشترک در میان مدیران وکارکنان دستگاه‌های اجرایی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه خیرین نیز اقدامات خوبی در زمینه جلب مشارکتهای آنها صورت گرفته است، افزود: اهداء بیش از ۳۰ هزار و ۵۷۷ مترمربع زمین توسط خیرین از جمله این اقدامات است؛ علاوه بر آن ۱۷ هکتار زمین در دو شهرستان اراک و زرندیه از منابع طبیعی بدون پرداخت وجهی اخذ شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر شهرستان‌های کمیجان و فراهان فاقد شعبه جمعیت هلال احمر هستند که در فراهان با اهداء هفت هزار متر مربع زمین توسط یکی از خیرین مقدمات کار فراهم شده است ودر کمیجان نیز مکاتبات متعددی صورت گرفته که در صورت تامین زمین از سوی خیرین یا فرمانداری شهرستان، این جمعیت آمادگی تاسیس شعبه را دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر با اشاره به عضویت ۱۱ هزار و ۶۸۵ تن از جوانان استان مرکزی در جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: تا این لحظه نام چهار هزار و ۹۷۹ نفر از جوانان در سامانه جامع عضویت این سازمان ثبت شده است.

وی در خصوص امضای تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش مبنی بر اموزش همگانی ۵۰ هزار تن از دانش آموزان در استان مرکزی، خاطرنشان کرد: براساس این تفاهم نامه آموزش کمک های اولیه به ۵۰ هزار نفر از دانش آموزان از ابتدای مهرماه آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

سلیمی به بازسازی و نوسازی پایگاه های امدادی هلال احمر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تمامی پایگاه ها دارای ساختمان هستند و هر ۲۲ قلم کالای امدادی موجود در انبارها کامل است.