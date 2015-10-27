اجرای پروژه بانک مرکزی ۱۴۰۰/ تحولات جدید بانکی در حوزه فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه علی کرمانشاه که به سمت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب شده، با حضور رئیس‌کل، اعضای هیئت عامل، مدیران بخش فناوری اطلاعات و مدیران عامل شرکت های تابعه بانک‌ مرکزی برگزار شد.

ولی‌الله سیف در این جلسه با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در کارایی نظام بانکی کشور گفت: هسته فناوری بانک‌ مرکزی به‌ واسطه سامانه‌های حاکمیتی و نقش آن در هدایت صنعت بانکداری کشور دارای نقشی حساس و مهم است و امیدواریم پذیرش این مسئولیت خطیر توسط دکتر کرمانشاه که دارای سوابق علمی و اجرایی درخشانی در حوزه فناوری‌های نوین هستند، باعث ایجاد تحولات جدی در این حوزه شود.

سیف با حیاتی خواندن پروژه بانک مرکزی ۱۴۰۰ برای بانک‌ مرکزی عنوان کرد: به ثمر رساندن اهداف این پروژه و انجام اقدامات متناسب، تحولات عظیم در صنعت بانکداری کشور را در پی خواهد داشت و امیدواریم این پروژه، شکاف به وجود آمده در صنعت بانکداری ایران و جهان را از بین ببرد؛ همچنین امیدواریم با اضافه کردن ظرفیت جدید در مجموعه فناوری‌های اطلاعات بانک‌ مرکزی در عملیاتی کردن اهداف آن موفقیت‌های چشمگیری کسب کنیم.

رئیس‌کل بانک‌ مرکزی از سید محمود احمدی که در سال‌های اخیر علاوه بر اداره امور مربوط به حوزه دبیرکل، مسئولیت حوزه فناوری‌های نوین بانک را نیز با روی گشاده و حس مسئولیت پذیری به انجام رسانده، قدردانی کرد.

همچنین علی کرمانشاه؛ معاون جدید فناوری های نوین بانک مرکزی نیز در این جلسه گفت: بخش بانکی کشور در توسعه و به کارگیری تکنولوژی های اطلاعات در کشور پیشتاز است و در مقایسه با سایر بخش‌ها، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند و توانسته‌اند فناوری اطلاعات در مدل های جدید کسب و کار به کار گیرند.

معاون فناوری‌های نوین بانک‌ مرکزی به کارگیری تکنولوژی های جدید در عرصه کسب‌ و کار را دارای کارکرد دوگانه معرفی کرد و افزود: این تکنولوژی ها همزمان که کسب و کارها را متحول می کنند آنان را در معرض از بین رفتن نیز قرار می دهند. از اینرو پیامدهای چنین دوگانه ای به لحاظ مدیریتی و سیاستگذاری در عرصه بانکداری و سیاستگذاری بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی از روندهای مدیریتی جدید را چنین تشریح کرد: امروز سازمان ها در شرایطی کار می کنند که ممکن است وظایف دوگانه و حتی بعضا متضاد داشته باشند و بایستی بتوانند با استفاده از فناوری های نوین، مدل هایی طراحی کنند که در شرایط محیطی مختلف کارایی لازم را داشته باشند. بانک مرکزی و نظام بانکی باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند.

کرمانشاه ایجاد ظرفیت ساخت تکنولوژی پیش از تحمیل آن به محیط کسب و کار بانکی را چالش مهم این نهادها خواند و گفت: تکنولوژی در بسیاری از مواقع گسست نهاد را در پی خواهد داشت و این چالش در آینده جدی تر خواهد شد و نیازمند نگاه ویژه به مدیریت انتقال و مواجهه با چالش کارکرد دوگانه فناوری‌های اطلاعات هستیم تا بتوانیم شکاف‌های صنعت بانکداری کشور با صنعت بانکی جهان را پر کنیم.