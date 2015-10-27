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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۱۷

با صدور بیانیه ای اعلام شد؛

واکنش کی‌روش به اتفاقات اخیر/آماده مناظره با دبیرکل فدراسیون هستم

واکنش کی‌روش به اتفاقات اخیر/آماده مناظره با دبیرکل فدراسیون هستم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد اتفاقات اخیر بیانیه ای صادر و تاکید کرد در صورت موافقت رئیس فدراسیون آماده مناظره با دبیرکل این فدراسیون در حضور اعضای هیات رئیسه هست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در بیانیه کارلوس کی روش آمده است:

1- به عنوان سرمربی تیم ملی همیشه باعث افتخار و سربلندی ام بوده که بتوانم در مناظره های عمومی (بازی‌ها) در مقابل حریفان شریفی که تیم‌هایی مانند کره جنوبی، آرژانتین، عراق، نیجریه، شیلی، سوئد، ژاپن و امارات بوده اند، حاضر باشم.

2- همانطور که همه آگاه هستند به عنوان سرمربی تیم ملی نباید در شرایطی قرار گیرم که در این گونه مناظره های عمومی (بازی‌ها) در رسانه ها با دبیرکل فدراسیون فوتبال حضور داشته باشم. این عمل اخلاقی نیست و همینطور جزیی از وظایف و تعهدات بنده به شمار نمی آید.

3- البته کاملا آماده هستم و باعث افتخار بنده خواهد بود که طبق دستور رییس فدراسیون فوتبال و در حضور اعضای هیات رییسه، رو در روی دبیرکل، این مناظره (بازی) را در مکان مناسب انجام دهم.

کد مطلب 2951647
رضا خسروي

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